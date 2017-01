Congo-Brazzaville: L’UPADS apprécie le travail de la CENCO en RDC

Le premier secrétaire de l’Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale (UPADS), M. Pascal Tsaty-Mabiala, a apprécié le 28 janvier 2017 à Brazzaville, l’engagement patriotique et politique de la conférence Episcopale des Evêques de l’Eglise catholique en RDC, dans la résolution de la crise politique actuelle, avec la fin du mandat constitutionnel du Président Joseph Kabila Kabange depuis le 31 décembre 2016.

Répondant aux questions de la presse nationale et internationale à l’occasion des échanges de vœux de l’UPADS avec les médias, le premier secrétaire du parti a reconnu le rôle historique joué par l’Eglise Catholique depuis le régime politique du président Désiré Joseph Mobutu en RDC.

Appréciant cet engagement de la CENCO en RDC, L’UPADS a interpellé les hommes d’Eglise du Congo à s’investir dans la résolution de la crise actuelle au Pool à travers une implication patriotique du clergé dans la gestion de la cité, à l’image des hommes de Dieu en RDC.

Sur le sommet du comite de haut niveau de l’Unionn africaine sur la Lybie tenus le 27 janvier 2017 au Congo, l’UPADS a félicité la démarche initiée par ce comite sous la direction du chef de l’Etat Congolais, M. Denis Sassou – Nguesso. Et la Communauté Internationale Congolais, “ C’est une fierté pour le peuple congolais de bénéficier de la confiance des peuples africains et des Nations Unies à travers le Président de la République, pour une solution négociées dans la résolution de la crise libyenne dans les meilleurs délais ”, a déclaré le premier secrétaire de l’UPADS, un parti de l’opposition Congolaise, au regard de cet honneur fait au Pays.

A cette même occasion, L’UPADS a exhorté la presse Congolaise à plus d’audace et de courage et de persévérance. “Car, le silence de la presse c’est la mort de la démocratie”, a-t-il relevé. “Il n’y a plus de démocratie sans une presse libre et pas de démocratie là où les journalistes s’éloignent de leurs engagement déontologiques et de l’amour pour la partie”, a insisté le premier secrétaire du parti.

(RB/Cp)