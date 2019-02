Congo-Brazzaville-FMI: Mohamed Lemine Ould Raghani rassure Denis Sassou-N’Guesso

M. Mohamed Lemine Ould Raghani, Administrateur de FMI pour l’Afrique francophone a été reçu en audience, par le Président de la République du Congo Denis Sassou N’Guesso au Palais du peuple de Brazzaville. Au menu : négociation d’un accord Congo-FMI.

Faisant le point des derniers développements en rapport avec le dossier du Congo auprès du FMI, l’Administrateur du FMI pour l’Afrique francophone, a présenté les progrès enregistrés dans le traitement du dossier du Congo. « Entre le Congo et le FMI, les choses avancent dans le bon sens», pouvait-il affirmer, tout en nuançant ses propos sur les efforts que le pays devrait faire, à ce stade des négociations : « Mais, il faudra mettre en conformité un certain nombre de procédures avant la signature d’un Accord de financement ».

L’administrateur du FMI a saisi cette opportunité pour présenter au président de la République tous les contours du dossier du Congo avant d’évoquer les relations bilatérales avec le FMI.

Le fonctionnaire de l’Institution financière internationale a dit toute sa satisfaction sur les politiques engagées par le Congo. Pour lui, « La consolidation budgétaire aujourd’hui au Congo suit des politiques appropriées pour la stabilité macroéconomique. »

En ce qui concerne la question de la conclusion d’un programme entre le Congo et le FMI, l’Administrateur du FMI assure que: « Les discussions avancent très bien », puisque, ajoute-t-il, « les questions de fond ont été dépassées », avant de fixer l’opinion sur les niveaux actuels des discussions : « nous sommes au stade des aspects de forme qui sont liés aux procédures de l’institution qui s’appliquent à tous les Etats membres. »

Le dossier Congo auprès du FMI est en bonne voie : « On ne peut pas dire qu’il y a un blocage, on est en train d’affiner ces aspects de formes pour espérer allez très rapidement à un programme», a-t-il conclu.

De nationalité Mauritanienne, Mohamed Lemine Ould Raghani, Administrateur de FMI pour l’Afrique francophone, vient ainsi de boucler sa mission de concertation avec les autorités congolaises.

Roch Bouka/Correspondant de la Rtga World au Congo

