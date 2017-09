Conférence annuelle du Forum des Commissions électorales des pays membres de la SADC: Les résolutions présentées à Joseph Kabila

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les résolutions de la Conférence annuelle du Forum des Commissions électorales des pays membres de la Communauté de développement d’Afrique australe(SADC), tenue à Kinshasa du 22 au 27 septembre 2017, ont été présentées au Président Joseph Kabila au cours de l’audience qu’il a accordée, jeudi à Kinshasa, à une délégation des présidents de ces commissions électorales.

Mme Rita Makarao, présidente de la Commission électorale du Zimbabwe, qui conduisait cette délégation, a déclaré à la presse, au sortir de l’audience, qu’ils sont venus présenter au Président Joseph Kabila les résolutions de cette conférence axée autour du thème: « l’indépendance des organes de gestion des élections dans la région de la SADC : meilleurs pratiques et défis».

Pour Mme Makarao, tous les participants à ce forum soutiennent la CENI dans ses efforts pour l’organisation prochaine des élections en RDC, ajoutant que leur séjour à Kinshasa leur a permis de constater que la CENI est sur la bonne lancée dans les préparatifs des élections, par le record atteint dans la révision du fichier électoral avec 42 millions d’électeurs enregistrés à ces jours, sur une prévision de 45 millions attendus.

la CENI peut compter sur le soutien moral et technique de commissions électorales sœurs, qui sont avec elle maintenant, pendant les élections et jusqu’à la proclamation de celles-ci, a-t-elle ajouté, soulignant qu’en rencontrant le Président Joseph Kabila « nous sommes heureux de constater qu’il respecte l’indépendance de cette structure d’appui à la démocratie», a-t-elle conclu.

Pour sa part, M. Corneille Nangaa, président de la Commission nationale indépendante(CENI), a fait savoir sa structure était heureuse d’avoir organisé à Kinshasa, pendant six jours, la 19ème conférence annuelle du Forum des Commissions électorales de la SADC et surtout de l’appui dont elle vient de bénéficier de commissions sœurs de la SADC.

Mme Rita Makarao, a encore dit que Corneille Nangaa a salué l’évolution du processus électoral en RDC, ajoutant que ce forum était une occasion pour les commissions sœurs de la SADC d’assister à nouveau la RDC. Depuis 2015, ces commissions effectuent des missions d’évaluation en RDC, en appuyant la CENI sur le plan technique, étant donné que les élections de 2006 et de 2011 ont bénéficié d’un grand appui logistique et technique des commissions électorales de la SADC.

