Concours « Sculptons nos rêves » /Bracongo: La 2ème édition ouverte à toutes les promotions de l’ABA

Le concours artistique « Sculptons nos rêves a été officiellement lancé par la Bracongo, en partenariat avec l’Académie des Beaux-arts, ABA. La nouvelle a été lancée par le professeur Henri Kalama, directeur général de cette institution d’enseignement. La communauté estudiantine a été conviée au point de presse marquant la cérémonie de lancement. Le DGA de cette société brassicole, Laurent Lescuyer a appelé à une participation massive. « J’invite les participants ainsi que le public kinois à bien vouloir participer massivement selon leur rôle d’artistes ou de supporters, car l’avenir de l’art congolais, c’est nous qui l’écrivons ensemble », a-t-il exhorté.

A cette occasion, une double présence en exergue : il s’agit du professeur émérite Maître Alfred Liyolo et de Tshamala Mpoyi Hassan, respectivement première égérie de ce concours et lauréat de la première édition. Cette compétition est exclusivement destinée aux étudiants de l’ABA du premier et deuxième cycle dans les disciplines : la céramique, le métal battu, la peinture, la photographie et la sculpture. Le DG de l’ABA a présenté la composition du jury qui comprendra le professeur DG. Henri Kalama, le CT Nduwa Nawej, le professeur Alfred Liyolo, le professeur associé Lema Kusa et le CT Ben Kuyema, en qualité respectivement de président, vice-président et membres. Et de préciser : Il s’agira pour les concurrents de soumettre leurs œuvres au jugement du jury de professionnels et d’experts en art. Pour garantir l’impartialité et la transparence du concours, une importante pondération sera accordée au public qui votera dans les hôtels, restaurants et cafés de la ville où les œuvres seront exposées durant toute la période du concours, ainsi que le vote en ligne sur la page Facebook de la Tembo.

Une opportunité de visibilité pour les jeunes plasticiens

Il ressort de la communication que le concours « Sculptons nos rêves 2ème édition »/Bracongo est assorti d’un prix de cinq millions fc pour le gagnant et un million fc pour les deuxième et troisième meilleurs candidats.

La deuxième édition poursuit un double objectif avec l’ABA : promouvoir les talents artistiques congolais en leur donnant des moyens financiers nécessaires pour la réalisation des œuvres d’art ; donner aux étoiles artistiques naissantes une visibilité qui leur permettra d’émerger dans un milieu artistique caractérisé par une dure et rude concurrence ; ce qui justifie le fait pour la Bracongo de lier l’image de sa noble marque Tembo à celle du jeune artiste ainsi retenu à travers un dispositif d’affichage urbain déployé sur toute la RDC. A travers ce mécénat, la Bracongo veut contribuer à l’émergence des jeunes artistes congolais, purs fruits de la grande pépinière de l’ABA, qui feront la fierté du pays et iront à la conquête de l’espace artistique mondial.



Quinze candidats seront sélectionnés

Le DGA a précisé que quinze candidats au lieu de dix seront sélectionnés par le jury, pour présenter leurs œuvres au grand public. Et de rassurer : « Ceci veut simplement dire que l’art congolais n’a de l’avenir que si vous et nous y croyons. Car nous y avons cru à la première édition et nous revoilà …En effet, des leçons tirées de la première édition du concours « Sculptons nos rêves », nous vous présentons aujourd’hui une édition améliorée en plusieurs points », a-t-il indiqué. Et dans cet ordre d’idée, le DGA d’expliciter : Cette édition est ouverte à toutes les promotions de l’ABA ; en plus de la sculpture et de la peinture, l’édition 2017 a rajouté la discipline céramique ; les votes se feront physiquement lors de l’expo non seulement itinérante mais aussi online sur notre page Facebook Tembo ; nous aurons trois gagnants : le premier qui sera l’égérie Tembo et qui repartira avec cinq millions fc et les deuxième et troisième qui, eux, gagneront la somme d’un million fc chacun.

(Payne)