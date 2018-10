Concours national de plaidoirie en DIH: L’Université officielle de Bukavu remporte la 5ème édition

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

C’est l’Université Officielle de Bukavu qui a remporté la 5ème édition du concours national de plaidoirie en droit International Humanitaire (DIH). Cette équipe gagnante représentera la Rdc au concours régional de plaidoirie qui sera organisée en 2019 à Yaoundé au Cameroun, où elle affrontera les meilleures équipes d’autres pays de l’Afrique francophone. A l’occasion, la Cheffe de la délégation du CICR, Christine Cipolla a annoncé le lancement d’un prix académique pour récompenser le meilleur travail qui sera publié sur le DIH en Afrique en 2019. D’une valeur de 1.000 Usd et couvrant la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, ce prix vise à promouvoir la connaissance, encourager la recherche et l’étude du DIH.

A l’issue de trois jours de compétition à laquelle ont pris part 8 équipes universitaires représentant les différents contextes où le CICR exerce ses activités en Rdc, en l’occurrence l’Université de Goma (UNIGOM) et l’Université du Rwenzori au Nord-Kivu, l’Université Officielle de Bukavu (UOB) au Sud-Kivu, l’Université de Kisangani (UNIKIS) dans la Tshopo, l’Université de Kolwezi (UNIKOL) dans le Lualaba, l’Université Notre Dame du Kasaï dans le Kasaï-Central, l’Université de Bunia (UNIBU) dans l’Ituri et l’Université de Kinshasa (UNIKIN) pour la ville de Kinshasa, c’est finalement l’équipe de l’Université Officielle de Bukavu qui a remporté cette 5ème édition du concours à l’issue d’une brillante plaidoirie.

« Vous avez partagé pendant quelques heures la situation des habitants de Kashidie. Vous avez, le temps d’une plaidoirie, endossé leurs problèmes et parlé en leur nom, au nom de leurs dirigeants. Pourtant bien que vous y avez mis tout votre talent, cette situation ne présentait pas d’enjeux réels », a indiqué Christine Cipolla, Cheffe de la Délégation du CICR en Rdc, qui a encore demandé un effort aux lauréats : ne rangez pas trop vite la Kashidie dans vos archives personnelles.

A la même occasion, elle espèce que les lauréats, au-delà de l’aspect compétitif de ce concours, ils ont pu mettre à jour leurs connaissances en DIH et se sont imprégner des développements récents en la matière, mais également ont rendu compte de l’esprit de ces règles et la différence qu’elles peuvent faire dans la vie des victimes des conflits. « Au-delà de la Kashidie et de ses agitations, nous espérons que vous êtes résolus à poursuivre ce voyage au cœur du DIH en retournant tous dans vos foyers et provinces respectives. Nous restons, quant à nous, déterminés, à vous accompagner dans cette entreprise, et restons ouvert pour toutes suggestions permettant à renforcer davantage notre collaboration avec les milliers académiques dans le cadre de la promotion du DIH », termine-t-elle.

Tout en félicitant les lauréats qui ont mérité, M. Patrick Mukendi, Conseiller administratif de Steve Mbikayi, ministre de l’ESU, a indiqué que l’autorité de tutelle est très sensible aux différents efforts fournis par le CICR et la croix Rouge Rdc dans le domaine de la vulgarisation, de la sensibilisation et de l’information des normes et principes relatifs au Droit International Humanitaire. Elle reste disposée à apporter son appui institutionnel pour la bonne tenue des activités similaires qui impliqueront les établissements ou les membres du secteur de l’ESU.

Elargir le DIH à d’autres filières du droit

Membre du comité organisateur de cette 5ème édition du concours national de plaidoirie en DIH, Mme Mushobekwa, Conseillère juridique régionale en charge de l’Afrique central du CICR a indiqué que nous sommes en train de travailler et de soutenir les universités congolaises de telle sorte que tous les étudiants puissent suivre le cours de droit international humanitaire. Maintenant que la justice pénale s’internationalise, il est important que tout juriste finaliste d’une Faculté de droit puisse au moins connaître les règles élémentaires du droit international humanitaire.

Pour sa part, les lauréats Guelord Chukuru Bagaya et Grâce Mbengele ont comparé ce concours à une forêt où, pour se retrouver, c’était une tâche hardie. Et il a fallu développer des techniques pour réussir. C’est peut-être ce qui nous a permis d’occuper la première place. Ils se sont dits prêts à représenter la Rdc au concours régional et leur souhait, c’est de remporter ce concours. Dans tout ça, leur secret, c’est le travail qui leur a permis d’occuper cette place.

Pour avoir gagné devant l’Université de Kinshasa, les lauréats pensent que c’est une preuve qu’à Bukavu, il y a la crème intellectuelle qui peut représenter le pays. Ils conseillent à ceux qui prendront part à la 6ème édition de chercher des tactiques qui leur permettront de gagner demain, notamment en connaissant les défaillances de l’autre, en faire bon usage pour gagner le maximum des points.

JMNK

