Composer une chanson de sensibilisation du public à la SADC

Le Secrétariat de la SADC appelle les auteurs-compositeurs et musiciens, qu’ils soient novices ou professionnels, à écrire et à composer une chanson de sensibilisation du grand public à la SADC. Dans sa formulation et son contenu, la chanson cherchera à rendre mieux visibles et à mieux faire connaître les objectifs et le programme commun de la SADC.

Délai de soumission : 14 décembre 2018

Dossier à envoyer au : prinfo@sadc.int

La chanson devra promouvoir l’intégration régionale sur les questions tant internes qu’externes qui concernent la région de l’Afrique australe et l’histoire et le patrimoine culturel communs de ses habitants et présenter une vue positive d’ensemble de la SADC, en tant que région. Les candidats soumettront leurs envois accompagnés d’une preuve de leur nationalité au Secrétariat de la SADC. Le concours est uniquement ouvert aux citoyens de la région de la SADC. Le concours une exposition et la possibilité de voir la chanson diffusée par la radio et les stations de télévision grand public à travers le monde et sur de multiples plateformes en ligne.

Catégories de la chanson

Les participants soumettront une seule chanson dans un des genres musicaux mentionnés ci-après: reggae, rock, blues, chorales, comédie/nouveauté, country, danse, folk, comédie, jazz, pop et R&B/hip-hop. Aucun genre musical ne sera privilégié au détriment d’un autre.

Les critères d’évaluation

Unicité – Chanson unique en son genre ou création tout à fait nouvelle, passionnante et originale se démarquant nettement du lot. Créativité – Création d’une dimension nouvelle, d’une variante de style de musique, qui apporte une nouvelle fraîcheur. Paroles – Chanson dont les paroles communiquent un message positif, avec éclat, créativité et imagination. Attrait – Chanson qui plaît à un large public et peut résister à l’épreuve du temps.

Durée – De 3 à 5 minutes

Le gagnant recevra un prix en espèces de USD 4 000, montant couvrant l’indemnisation des droits de propriété intellectuelle de la chanson. Il recevra également un trophée et un certificat signé par le Président de la SADC. Le prix sera décerné directement au gagnant dans son pays d’origine, par l’entremise du Secrétariat.

