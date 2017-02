Composée des anciens de Lingwala: L’association Pakadjuma/France multiplie les œuvres de bienfaisance à Kinshasa

En ce début de l’année 2017, fête de la Saint Sylvestre, et à l’occasion de la commémoration de ses 21 ans d’existence (1995-2017) , l’association dénommée « Pakadjuma/France » composée en majorité des anciens natifs et habitants de la commune de Lingwala, rendu visite aux vieillards de l’Hospice Saint Pierre de la commune de Kinshasa où ils ont procédé à la remise des vivres et d’autres produits de première nécessité. Pour la responsable, sœur Ivette a loué le geste et parlé des difficultés qu’elle endure dans l’exercice de ses fonctions : « Je tiens à remercier l’association « Pakadjuma » de France que le Seigneur qui a mis ce sentiment dans vos cœurs puisse vous combles de toutes ses grâces et ses bénédictions. Nous recevons aucune subvention de l’extérieur , on dépend uniquement de la bonne volonté des gens qui nous assistent pour pouvoir nourrir, vêtir et soigner ces personnes de troisième âge. J’en suis très reconnaissante. On est confronté à beaucoup de difficultés notamment l’absence des médicaments, des draps et couvertures, … nous sommes à la recherche des partenaires », a-t-elle déclaré. Et, les pensionnaires bénéficiaires ont présenté tous leurs remerciements vis-à-vis de l’acte posé par cette organisation sociale.

Pour rappel, l’association « Pakadjuma/France » qui a son siège en France, a réalisé l’an dernier, la visite du Home des vieillards de la commune de Lingwala. De même une descente dans des écoles primaires EP 1 et 2 Mushie, dans la commune de Lingwala pour la rentrée scolaire des enfants, notamment quelques objets classiques. Dans l’agenda d’activités de l’association « Pakadjuma/ France », figurent des visites à d’autres orphelinats tels que celui de Masina ou encore « Mama Koko » à Mont- Ngafula . Les membres de l’association « Pakadjuma/France » se sont donnés pour mission de venir en aide à quelques compatriotes défavorisés par le biais de leurs délégués basés à Kinshasa notamment, le coordonnateur Chamberton Dieudonné Yangumba. Nous y reviendrons.

(Franck Ambangito/Cp)