Commune de la N’Sele: Les déplacés du site Sicotra lancent un SOS et déplorent leur situation

Elles sont plus de 300 âmes. Leur âge varie entre 18 et 75ans. Ce sont des femmes et des hommes qui ne savent plus aujourd’hui où donner de la tête afin de rentrer dans leur droit. Ce sont des déplacés de guerre en provenance du Soudan et de Kisangani par la province Orientale, de Goma (Nord Kivu), de Bukavu (Sud Kivu), de Karawa (Equateur), de Kotakoli (Equateur), de Basankusu (Equateur), de Gemena (Equateur), de Gbadolite (Equateur), de Businga (Equateur), de Lisala (Equateur), Kalemie (Katanga), de Lodja (Kasaï Oriental), etc. Ils se retrouvent à Kinshasa depuis 1999…

A leur arrivée progressive dans la capitale congolaise, en attendant leur réinsertion définitive, les autorités avaient jugé bon de les héberger d’abord à deux endroits précis dans la commune de la N’Sele aux sites « Sicotra » à Kinkole/Lokali ainsi qu’à Nganda Mosolo.

Au moment opportun, le gouvernement congolais, soucieux du bien-être de la population avait pris la résolution par le biais du Ministère des Affaires foncières, avait opté pour le lotissement de la Cité de la Paix du côté de Mokali dans la commune de Kimbanseke où des parcelles de terre devraient être attribuées aux déplacés de guerre recensés, mais hélas ! Tel n’a pas été le cas. Des Congolais ont commencé à vivre dans leur propre pays comme des immigrés à la recherche d’une terre d’asile pour les accueillir et nonobstant leurs nombreuses descentes au bureau du Comité des Déplacés de Guerre d’Agression, CDEA. Pour en savoir un peu plus sur leur situation et en avoir aussi une idée sur les travaux de construction qui se déroulent au site « Cité de la paix Cardinal Malula », ils se butent toujours à un point de non-recevoir. Même l’Abbé Oswald Bagaza Bala, administrateur Directeur de l’ONG « Action pour la Solidarité et le Développement », ASODEV, qui avait signé en date du 13 décembre 2013 un Protocole d’Accord avec le « CDEA » allant dans le cadre de la préoccupation du déplorable sort des déplacés de guerre hébergés aux sites Sicotra et Nganda Mosolo, est devenu intouchable et introuvable.

Ainsi, après avoir toqué à toutes les portes sans succès pour revendiquer leur droit en tant que déplacés internes et face aux intempéries et autres calamités auxquelles ils sont exposés, ces derniers ont pris la résolution de contacter le camarade Kololo Makubi Mukangu Timothée, le président fédéral du RCD dans le Tshangu qui est aussi candidat à la députation provinciale de son parti afin qu’il puisse plaider leur cause aux niveaux concernés afin qu’ils puissent occuper l’espace que l’Etat leur a cédé.

Saisissant la balle au bond et parlant au nom des déplacés, M. Lotika Loleka, le 1er Secrétaire du comité des déplacés de guerre des sites Sicotra et Nganda Mosolo a fait comprendre : « Nous sommes des Congolais déplacés de guerre et nous n’avions jamais l’idée de venir nous installer à Kinshasa. Ce sont des circonstances de la vie qui ont fait que nous puissions nous retrouver ici dans la capitale. Se souciant de notre sort, le Gouvernement nous a hébergés à Sicotra et à Nganda Mosolo en attendant que l’on puisse nous réinstaller à la Cité de la paix vers Mokali dans la commune de Kimbanseke. Depuis lors, en dépit de toutes nos revendications, nous nous sommes butés à un mur impénétrable. Ce qi nous pousse aujourd’hui à recourir auprès d’un bon Samaritain qui pourra de par ses relations faire quelque chose pour nous »…

(Kingunza Kikim Afri )