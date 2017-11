Comment éviter les odeurs des aisselles ? Voici une solution rapide et facile

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pour remédier et éviter les odeurs des aisselles, il est demandé de bien se laver et de frotter très bien les aisselles pendant que l’on prend son bain. Ceci, parce que c’est qui est souvent à la base de ces odeurs, c’est l’accumulation des sueurs de la journée comme la nuit et le manque d’un bon bain.

Pour ce faire, lorsque vous tombez dans ce problème, le petit remède facile et rapide que nous pouvons vous conseiller est « le bicarbonate de pharmacie » ou «bicarbonate de soude ».

Le bicarbonate de soude, très connu pour la cuisine (le repas) et pour le bain la bouche. En cas des maux de dents, plaie dans la bouche ou une mauvaise haleine de la bouche. C’est un produit aussi efficace pour les mauvaises odeurs des aisselles.

Mais comment l’utiliser ?

Lavez bien vos aisselles comme d’habitude, jusqu’à ce que vous sentiez une odeur mauvaise sortir de vos aisselles. Ensuite, appliquez-y un peu de poudre de bicarbonate à l’aide d’un coton.

Laissez-la reposer pendant quelques minutes, puis rincez à l’eau tiède. Cela n’est pas obligatoire, si vous n’avez pas le temps, vous pouvez laisser et il n’y aura aucun problème. Grâce à ceci, vous pouvez dire au revoir aux mauvaises odeurs des aisselles et les oublier.

(Brenda Mboma)