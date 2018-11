Comme une araignée: Shadary tisse sa toile

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après le Stade Tata Raphael, le 27 octobre dernier lors d’un meeting de présentation du candidat du Front Commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary, les sociétaires de cette méga plate-forme électorale ont encore mobilisé leurs militants, le samedi 03 novembre 2018. Cette fois-ci, pour la présentation de l’équipe de campagne du candidat du FCC, à la présidentielle du 23 décembre 2018. C’était au Chapiteau du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, en présence des cadres et militants des différents partis et regroupements politiques membres du FCC.

C’est donc une vraie toile qu’il a tissé, en référence à une araignée, pour étouffer tous les autres candidats présidents de la République et gagner haut la main l’élection présidentielle du 23 décembre 2018. A voir le nombre et la qualité de tous ceux qui composent son équipe, on ne peut pas douter, un seul instant de cette victoire du candidat n°13 qui se profile à l’horizon.

Du haut de la tribune, Emmanuel Ramazani Shadary qu’entouraient les membres du bureau politique du FCC, dont le Directeur de cabinet du chef de l’Etat, Néhémie Mwilanya, le Premier ministre Bruno Tshibala, le président de l’Assemblée nationale Aubin Minaku, le Vice-Premier ministre José Makila et Géneviève Inagosi.

Le Coordonnateur du Comité stratégique du FCC, le professeur Néhémie Mwilanya, a souhaité la bienvenue à tout le monde, tout en soulignant que c’est l’acte 2 de l’agenda du FCC. Et ce, après la présentation du candidat au State Tata Raphael.

Pour Joseph Kapika, membre du Comité stratégique du FCC, la présence des cadres et militants du FCC est une preuve de leur volonté et de leur détermination à travailler main dans la main pour la victoire de Shadary et des autres candidats à la députation nationale et provinciale. Car, dit-il, ne pas planifier, c’est planifier l’échec. Et de souligner que la sélection de toute cette équipe de campagne, près de 500 personnes, a tenu compte de la représentativité des entités et groupes. Soit, toutes les 26 provinces et 145 territoires, les communautés de base et les associations. Disons aussi que la composition de cette grande équipe gagnante du FCC a tenu compte des critères socio-géopolitiques et réunit toutes les conditions d’inclusivité nationale. Ce qui présage la victoire du FCC aux élections qui pointent à l’horizon, pensent certains observateurs.

Soulignons que parmi les 48 cellules, Pius Muabilu, patron du Congrès National Congolais et Autorité morale de l’Alliance pour l’Avenir est Rapporteur d’une cellule chargée des hommes et femmes d’affaires et dont Raphaël Katebe en est le Coordonnateur. Une façon pour l’élu de Mont Amba de contribuer à sa manière, à la victoire du candidat du FCC.

Même si des noms des coordonnateurs, rapporteurs et membres des cellules ont été rendus publics, le Comité stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC), à travers son Coordonnateur Néhémie Mwilanya, informe l’opinion que les listes des membres de l’équipe de campagne du candidat président du FCC qui circulent sur les réseaux sociaux n’engagent pas la plateforme FCC. Les listes authentiques seront publiées sur le site officiel du FCC, aujourd’hui 05 novembre 2018.

Kokonyangi attribue -2% à Tshilombo !

Ayant mobilisé, parce que ses militants étaient visibles lors de ce grand rendez-vous, Joseph Kokonyangi n’a pas manqué de s’exprimer. Il s’est dit très satisfait, « parce que vous-même vous avez senti que notre système est celui de la toile d’araignée. Des artistes aux handicapés, des artistes aux footballeurs, des musiciens à tout le monde, … Donc, c’est une équipe extraordinaire et je ne vois pas où est-ce que nos amis opposition) vont commencer », dit-il, avant d’ajouter que du Stade Tata Raphael jusqu’ici, vous avez senti que le FCC c’est vraiment une machine, et que le candidat lui-même, Emmanuel Ramazani, est un savant politique. Et de poursuivre, je ne peux pas vous dire que j’ai contribué à cette équipe, … Il a travaillé, aujourd’hui il nous a dévoilé une équipe extraordinaire et je pense que tous nos collègues qui sont nominés, vont travailler et si nous nous mettons au travail, je crois que Tshilombo va avoir -2%. Bonne chance à nous, pas de commentaire, d’ici deux semaines, on est au travail.

Likinda entrevoit déjà la victoire de Shadary

La présentation de cette équipe de campagne du candidat Shadary, s’est déroulée, comme nous l’avons dit, en présence de tous les sociétaires qui avaient mobilisé plusieurs militants. Pour le député national Fidèle Likinda, élu d’Ikela et Secrétaire national du PPRD, si le candidat du FCC l’emportait haut la main lors des élections du 23 décembre 2018, que l’opposition ne crie pas à la tricherie, parce que cette victoire est onction d’une préparation. Et c’est ce qui est en train d’être fait.

« La grande famille politique Front Commun pour le Congo a présenté devant une foule immense, notre candidat en la personne d’Emmanuel Ramazani Shadary », dit-il, avant d’ajouter qu’aujourd’hui, c’était la présentation de l’équipe de campagne qui va travailler avec notre candidat, parce qu’on a toujours dit, l’union fait la force. L’équipe a donc été dévoilée pour gagner réellement les élections. Et de soutenir que quand les autres préparent la contestation, nous c’est le travail. Demain ou après-demain nous allons travailler et gagner, ils vont crier au scandale, ils vont dire qu’on a triché, etc. Non, notre victoire sera tributaire à la préparation.

Le bureau du candidat est ouvert sur l’avenue Kauka, n°48 dans la commune de la Gombe. Les coordonnateurs des différentes cellules seront informés du lieu de leur travail et le job description sera communiqué à chaque cellule lors d’une séance de travail à communiquer bientôt.

JMNK

