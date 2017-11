Collège de hautes études de stratégie et de défense: Ramazani Shadary préside la cérémonie d’ouverture de l’année académique

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a présidé, hier mardi à Kinshasa, au nom du Président de la République, la cérémonie d’ouverture de l’année académique de la 3ème promotion du collège de hautes études de stratégie et de défense (CHESD).

Au total, 47 auditeurs (colonels et généraux) dont 2 Centrafricains et 2 Congolais de Brazzaville suivront la formation en stratégie militaire dans cet Établissement qui s’inspire du modèle Français, Belge, Américain et Chinois. Assurée par le corps professoral et académique Français et Belge, la formation dure 8 à 10 mois et offre au pays et à la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) des stratèges capables de relever les défis de sécurité sur le plan régional et international, ont déclaré à la presse Giles Rouby et Jean Baillaud, deux formateurs Français.

« Pour une autonomie de vos élites nationales en matière de la sécurité et défense, je vous crédite que d’ici 5 ans, il y a un plan, cette école fonctionnera de manière autonome, sans avoir besoin d’envoyer des stagiaires étrangers. C’est-à-dire que vous verrez un ou deux. A parti de ce qui est crée ici, le pays est entrain de se donner une autonomie stratégique complète », a expliqué Giles Rouby, le formateur français, avant de souligner que sur le plan national, il vise à fabriquer les stratèges que le Congo a besoin pour résoudre toutes ses difficultés au sens large. Sur le plan régional, votre pays est un pays d’avenir et qui occupe une place centrale ne Afrique, il a vocation d’attirer tous les pays qui ont la taille très petite pour la formation d‘une élite commune. Forcement, vous allez rayonner dans tout le continent et d’ici quelques années, vous allez rayonner sur l’ensemble de la planète.

Pour sa part, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a salué cette initiative du Président de la République qui offre à la mère patrie l’une de ses rares marques de souveraine nationale. Il a exhorté les auditeurs et formateurs à constituer une même famille pour un même idéal.

Soulignons que les députés et sénateurs membres de la commission défense du parlement congolais, les ministres de l’Enseignement supérieur et universitaire (Esu) et de la Recherche scientifique, le chef d’Etat major général des Fardc, le Commissaire général principal de la Police nationale congolaise, les Officiers généraux et supérieurs des Fardc et de la Pnc, ainsi que bien d’autres hautes personnalités, y ont pris part avant d’effectuer une visite guidée. Tout juste après cette cérémonie, le Vice-Premier ministre été ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary est allé clôturer la formation des policiers anti-émeute formés à l’Ecole de Police de Kasangulu.

