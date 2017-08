Collation des grades à l’Université KAM: Un rêve d’une autre Afrique grace à la formation originale d’un nouveau type d’homme

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une jeune université naît dans la périphérie des périphéries, à Tshikapa précisément, au cœur de la République Démocratique du Congo. Elle est appelée UKAM, le mot KAM venant de l’égyptien ancien « Kamit » ou « Kemit » qui signifie « noir » et qui coïncide curieusement avec les trois premières lettres du petit ruisseau « Kamilambu » qui baigne son campus. Cette université a fonctionné d’abord comme structure de recherche sui generis, issue des préoccupations majeures de ses principaux fondateurs (Bimwenyi Kweshi, Mgr Kabongo Kanundowi, Museka Ntumba, Kabasele Lumbala, Ntumba Muena Muanza, Mufut’a Bitupu, Panu Mbendele, Mukoma Kambuyi…), rêveurs d’une autre Afrique grâce à la formation originale d’un nouveau type d’homme, démarqué des créatures occidentales.

Depuis 2011, la jeune université a une haute ambition, celle de restructurer le monde colonial à partir de la formation de nouveaux acteurs sociaux en Afrique et en tenant compte des apports de tous les peuples de la planète dans les divers domaines de la vie sociale. Cette ambition est clairement indiquée dans son logo, fait, d’un côté, du dessin qui signifie les possibilités infinies de Dieu et de sa créature la plus semblable, l’homme, et, de l’autre, de la carte d’Afrique avec les pyramides d’Egypte comme racines arrosées avec une jarre d’eau par des recherches scientifiques) qui procurent le savoir profond. Tout cela n’ayant pour but que de développer l’Afrique. Elle vise, à travers cette ambition, à produire un nouveau type d’homme africain, capable de dépasser le capitalisme et le socialisme sur base des cultures africaines, considérées comme source d’inspiration. Sa perspective originale d’analyse vise à vaincre l’ignorance et la naïveté, l’avidité et l’égoïsme du peuple noir afin d’augmenter sa capacité de penser et d’intervention sur son environnement naturel et social. Sa perspective fondamentale d’inculturation privilégie la recherche des divers aspects de la vie sociale dans le sens de la découverte de la conception et des pratiques des sociétés africaines « traditionnelles », considérées comme point de départ de la refondation des divers secteurs de la vie « moderne ».

Depuis avril 2011 ont été organisés des séminaires populaires de recherche culturelle avec des experts de la culture locale, sous la conduite des professeurs Kabasele Lumbala, Museka Ntumba et Ntumba Muena Muanza. Plusieurs licenciés de la place ou de Kananga, dont Maman Nyashi Ntambwe et M. Muamba Kantu ka Njila, y ont apporté leur contribution. Le module de recherche inauguré tend à former ces hommes et femmes de terrain à des techniques de recherche scientifique pour les appliquer sur les cultures africaines. Il remet en cause les préjugés conventionnels qui existent entre les détenteurs des savoirs scientifiques et ceux des savoirs populaires. Sont ici, en fait, remises en question les idées reçues sur les rapports de force entre les cultures, entre les savoirs et entre leurs détenteurs.

C’est le rêve de Lilian Thuram qui écrit : « Le jour où il y aura sur les affiches aux murs des écoles, et dans les livres, des scientifiques, des inventeurs… de toutes les couleurs, le jour où l’histoire des grandes civilisations africaines, asiatiques ou amérindiennes, telles que celles du Mali, de l’Inde et du Mexique, sera enseignée, les mentalités évolueront… Seul le changement de nos imaginaires peut nous rapprocher et faire tomber nos barrières culturelles…et faire comprendre (…) que le Noir n’est pas plus que le Blanc, le Blanc n’est pas plus que le Noir, il n’y a pas de missionnaire, il n’y a pas de fardeau blanc, pas d’éthique noire, pas d’intelligence blanche. C’est tout le passé du monde que nous devons reprendre pour mieux nous comprendre et préparer l’avenir de nos enfants ».

C’est dans cette perspective révolutionnaire de la bousculade des savoirs et recherches conventionnels que le public desdits séminaires de recherche a été réparti en trois catégories: Niveau simple : ceux qui n’ont pas fait d’école ou à peine l’école primaire. Niveau moyen : ceux qui ont fait l’école secondaire ou quelques années post-primaires. Niveau supérieur : ceux qui ont fait des études postsecondaires (un graduat, une licence). La formation elle-même consistait à attiser la soif de la connaissance des cultures africaines, à les approfondir, à fournir des outils de recherche (des techniques d’enquête, des grilles d’analyse et d’interprétation). La recherche se faisait en langues africaines : Cyokwe, Pende et surtout Ciluba, langues vernaculaires dominantes dans le milieu. La restitution des résultats découverts se faisait, elle, en Ciluba, langue régionale de communication populaire. Plus de cent personnes – pères et mères de famille – se déplaçaient sur plusieurs Km vers l’UKAM à pieds chaque samedi, manifestant un vrai engouement pour une recherche qui semblait particulièrement les concerner en éveillant leur « conscience noire » endormie et en les rendant capables de trouver des solutions pratiques à leurs problèmes quotidiens de la faim, de la maladie, de la tracasserie administrative, de l’instrumentalisation et de l‘aliénation politique et religieuse, etc. A suivre…

( Laurent Lukengu/Tshikapa)