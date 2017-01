Clôture de l’année 2016: Un bilan positif pour la Fondation Mwimba Texas

La Fondation Mwimba Texas (FMT), l’ONG des albinos, a organisé dernièrement, dans la salle de réunion de l’YMCA-RDC, à Kinshasa-Kalamu, sa dernière activité pour clôturer l’année en beauté. C’était une journée de sensibilisation et de distribution des vivres aux familles des albinos et d’autres démunis, en vue de leur permettre de bien fêter la Saint Sylvestre.

Au cours de cette cérémonie, le Président de la FMT, le catcheur albinos Alphonse Makiese Mwimba Texas a, selon sa coutume, lancé le message de sensibilisation aux albinos en vue d’assurer leur intégration dans la société. Il a rappelé qu’ils ont les mêmes capacités que tous les humains, et qu’ils doivent faire valoir leurs capacités en se rendant utiles à la société, malgré la différence dans la pigmentation de la peau.

« Vous devez vous protéger contre les rayons du soleil, en vue d’éviter le cancer de la peau mais aussi, vous devez vous rendre utiles à la société », a-t-il dit aux albinos, rappelant en outre qu’être né albinos n’est pas un mauvais sort ; les corps des albinos ne constituent pas des « ingrédients » pour la constitution des gris-gris non plus.

Réactions des partenaires

Plusieurs partenaires de la FMT ont marqué de leur présence cette cérémonie. Il s’agit notamment du Président de l’YMCA-RDC, Jimmy Matulu, de M. Serge Tshibangu Mwamba, de la délégation de la Mutuelle d’excellence pour le renouveau et l’émergence (M.E.R.E) conduite par le Secrétaire général Charles Mabanza, représentant le président Gege Mutshanga.

Prenant la parole, le Président de l’YMCA-RDC a noté la détermination de sa structure dont la mission est également l’encadrement de la jeunesse, d’accompagner la FMT dans la réalisation de la mission qu’elle s’est assignée afin que les albinos reprennent leur place dans la société, comme tous les autres êtres humains.

Pour Clément Nyembwe, la préoccupation était de se rendre compte des soucis de l’ONG des albinos afin de programmer les interventions futures au bénéfice des albinos. Il a également souligné l’apport d’un groupe d’amis sur facebook, Amis un jour, amis pour toujours, pour permettre de aux familles des albinos encadrées par la FMT, de bien passer les fêtes de fin d’année.

Le Secrétaire général de M.E.R.E, a, quant à lui, loué le travail abattu par la FMT. Pour Charles Mabanza, c’est ce travail qui fait qu’aujourd’hui les albinos soient encore considérés et aimés en RDC.

Une année réussie

Les albinos et leurs familles ont bénéficié ce jour d’un colis contenant des vivres : poulet, riz, tomate, boissons, etc. Par ailleurs, malgré la conjoncture économique, un regard rétrospectif sur ce qu’a été l’année 2016 a renseigné que la FMT a respecté sa tradition.

L’année qui vient de se clôturer a, en effet, été très riche pour l’ONG des albinos, qui a fêté ses dix-huit ans lors d’une grande manifestation organisée à la Halle de la Gombe. Au cours de celle-ci, l’on a procédé à la distribution des crèmes solaires aux albinos dont la soirée avait été couronnée par la projection du Film sur Mwimba Texas, réalisé par Choizik Sanson.

Dans le cadre de ses activités, la FMT a également organisé la deuxième édition de la Journée internationale dédiée aux albinos par les Nations Unies, le 13 juin. Alors qu’elle avait pris une part activé à la table ronde des Etats généraux des personnes vivant avec handicap (PVH)organisée par le ministère en charge des Affaires sociales et soutenue par le Fonds national de promotion et de service social. A cette occasion, le Président de la FMT a participé au combat de catch de l’intégration à Maïsha Park auquel ont assisté toutes les catégories des PVH.

La FMT a également organisé, à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017, sa traditionnelle cérémonie de distribution des kits scolaires, en vue de faciliter la tâche aux parents ayant des enfants albinos et autres démunis en âge de scolarité. C’était également l’occasion, pour la FMT, de remettre des bourses aux albinos supportés par la Fondation Famille Gertler, qui prend en charge la formation d’une dizaine d’albinos de la maternelle à l’université. Toutes ces occasions ont permis à la FMT de marquer sa reconnaissance à tous ses partenaires dont KPM Cargo, le Centre ophtalmologique de Masina, le pasteur Jean Nzita Kasa, Matthieu Upoki Yamo, etc. pour leur sensibilité à la cause des albinos.

(Emmanuel Badibanga)