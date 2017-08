Classement Fifa juillet 2017 : la Rdc 2ème en Afrique et 28ème au monde

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fifa vient d’actualiser ce jour son classement mensuel. La RD Congo, 28eme mondial, se hisse désormais dans le duo de tête en réalisant son meilleur classement de l’histoire dans cette bourse de valeur.

Comme la dernière fois, l’Égypte garde la tête africaine et perd 1 point. La Tunisie, prochaine adversaire de la Rdc aux éliminatoires du Mundial 2018, occupe la 4ème position, après le Cameroun Champion d’Afrique en titre. Rendez-vous au 14 septembre pour le prochain classement.

Badi

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.