Christelle Muabilu présente ses condoléances à Mama Olangi

L’Administrateur délégué général du Groupe de presse l’Avenir-RTGA World, Mme Christelle Muabilu Midagu vient de présenter ses condoléances à la Présidente de la FOW, Elisabeth Olangi Wosho. Ce, suite à la disparition de son ‘’cher époux, papa Joseph Olangi’’ ce 8 octobre 2017, en Afrique du Sud.

