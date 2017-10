Christelle Muabilu en visite de réconfort chez Maman Olangi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Christelle Muabilu Midagu, Administrateur Délégué général du Groupe L’Avenir et de la Rtga World, à la tête d’une importante délégation des agents et cadres de ce géant médiatique, a effectué une visite de réconfort hier à Madame Elisabeth Olangi Wosho, présidente de la Fondation Olangi. C’était dans sa résidence Victoire, à Mbinza Ozone, dans la commune de Ngaliema. Une visite qui fait suite de la disparition de Monsieur Joseph Olangi, le 1er octobre courant en Afrique du Sud.

Christelle Muabilu, en femme africaine, comprend mieux que quiconque la douleur que ressent cette doyenne de femmes dans le ministère. A l’occasion, elle a salué la foi et le courage de la veuve qui, en dépit de ce choc, continue à réconforter les milliers de fidèles à beaucoup prier, pour que les obsèques de leur père spirituel soient une grande réussite. Porteuse d’un message de réconfort non seulement à la veuve, à la famille biologique et à toute la communauté chrétienne, Christelle Muabilu a signé, comme le veut la coutume, le livre des condoléances prévu à cet effet.

Soulignons que des milliers de personnes en République démocratique du Congo, comme à travers le monde, se souviendront de Joseph Olangi, à travers son grand thème de prédication à savoir : « Le combat spirituel ». Cet enseignement a transformé tant d’âmes et développé tant de foyers ; et les témoignages qui affluent sont éloquents. Voilà pourquoi, après avoir mené tant de personnes à la réussite et au bonheur, c’est maintenant le moment pour son âme de jouir du bonheur auprès du Très Haut.

(JMNK)