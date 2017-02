Chef des May-May corps du Christ à Butembo: Maranata David a été capturé par les FARDC

Le CEPADHO a appris avec joie la capture de Maranata David, Chef-rebelle de la milice May-May corps du Christ, milice active dans le Grand-Nord du Nord-Kivu. En effet, ce Seigneur de guerre a été capturé par les FARDC vers 19h45 de mardi 07 février dans la Commune de Kimemi en Ville de Butembo, avant d’être acheminé et arrêté à Beni.

Cette Organisation rappelle que Maranata David était le Coordonnateur de diverses attaques contre l’Armée, la Police et la MONUSCO à Butembo et environs, déstabilisant ainsi la Paix et la Sécurité dans la Région. Le CEPADHO qui salue ce joli coup de filet des FARDC souhaite que ce criminel appréhendé soit déféré devant la Cour Militaire Opérationnel du Nord-Kivu, siégeant en foraine à Beni. Cela afin que lui et ses complices répondent de leurs actes. Cette Structure encourage par ailleurs la pression militaire et l’efficacité des services d’intelligence des FARDC qui favorisent depuis peu la capture et la reddition de certains May-May dans cette partie du Grand-Nord.

(JMNK)