Chan/Kenya 2018, L’histoire se répète: Les Léopards locaux, champions en titre débarqués par les Diables Rouges

L’histoire s’est répétée, samedi 19 août au stade des Martyrs de la pentecôte, avec l’élimination des Léopards locaux devant leurs adversaires des Diables rouges du Congo. Il vous souviendra qu’à chaque fois que la RDC est championne, elle est toujours éliminée bien avant ou au premier tour sans arriver à la phase finale. Il en était de même en 1968, 1974, 2009 et 2016, voilà aussi en 2017,

Les Léopards locaux, Champions d’Afrique des Nations (CHAN) ont été débarqués samedi devant leur public au stade des Martyrs de la Pentecôte, par les Diables Rouges de la République du Congo sur le score de 1-1. Ce, en match-retour du 3ème tour de la 5ème édition du championnat d’Afrique des nations (Chan/Ksenya 2018).

Un match difficile pour le onze congolais de la RDC, avec les déchets incroyables dans l’axe central, sans agressivité et la volonté dans le chef des joueurs. Aucun joueur n’a pu prendre la responsabilité de se jeter dans la bataille, à part le capitaine Isama Mpeko. Tous les duels aériens ont été gagnés par les Congolais de Brazzaville, alors que les Congolais de Kinshasa ont été incapables dans la zone de vérité. Les choses vont se décanter à la 35ème minute sur une transversale à partir du milieu de Elia Lina Meschack vers la droite sur le capitaine Isama Mpeko qui, dans une course endiablée, adresse un centre parfait à Jean-Marc Makusu Mundele. Ce dernier va couper la trajectoire pour marquer ainsi le premier but. Une joie de courte durée, car deux minutes après, les Diables Rouges vont se lancer à l’attaque. Le ballon va échouer en corner, et qui va apporter un but splendide de la tête de Jaurès Ngombe à la 38ème minute. Conséquence de la domination aérienne des Congolais de Brazzaville. Dès lors, le match deviendra difficile pour les Léopards qui seront incapables de contourner la défense regroupée des Diables Rouges. 1-1 sera le score au finish, synonyme d’une élimination des Léopards.

Pour Barthelemy Gantsono, le sélectionneur congolais de Brazzaville, il est très content de la qualification, il respecte l’équipe nationale de la RDC. Pour lui, cette qualification est un exploit d’éliminer l’équipe championne en titre. Le match s’est joué sur les détails ».

Tandis que le sélectionneur national adjoint et sélectionneur des joueurs locaux, Zahera Mwinyi « C’est une déception, nous l’assumons. Nous sommes déçus, mais mes poulains ont manqué l’agressivité et la volonté. Nous avons fait bien notre boulot, vous pouvez leur poser la question. Ce sont les choses qui arrivent. La qualification se joue au match-aller pour un derby de ce genre. Les occasions, on les a eus à l’aller, mais nous avons gâché. On pouvait déjà en finir à l’aller ».

(Gaby Mass)