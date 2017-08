Chan Kenya 2018: Les Léopards Locaux étaient en entrainement hier au stade des Martyrs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards Locaux ont repris les entrainements hier matin au stade des Martyrs de la Pentecôte, après avoir été tenus en échec par les Diables Rouges de la République du Congo au stade la Concorde de Kintèle à Brazzaville, en match aller du 3ème tour qualificatif de la 5ème édition du Chan Kenya 2018.

Ils se sont entraînés hier lundi dans la matinée et ce mardi il en sera également le matin avant de s’entraîner dans les jours qui viennent aux heures du match.

Depuis leur retour, les Léopards ont été directement internés à l’hôtel Beatrice dans le Centre- ville. Ils ont été tous présents aux entraînements et sont en bonne santé.

Comme nous l’avons dit dans nos éditions précédentes, tous les compartiments de l’équipe ont marché, sauf l’attaque où nous pensons que le sélectionneur Mwinyi Zahera doit organiser les entrainements spécifiques. Car facilement, la Rdc pouvait facilement battre le Congo Brazzaville par 3 ou 4 zéros avec les occasions nettes qui se sont présentées. Espérons qu’avec l’appui du public, le onze national , champion en titre, pourra croquer les Diables Rouges. Bonnes préparation aux fauves congolais.

(Gaby Mass)

