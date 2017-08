CHAN Kenya 2018: Les Léopards locaux CHAN ce matin à Brazzaville

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les Léopards locaux qui étaient en stage bloqué au Maroc ont quitté Rabat hier soir à 20h00’, direction Brazzaville, capitale de la République du Congo, où ils seront reçus vendredi 11 août 2017 à Kintele dans la banlieue de Brazzaville pour le compte du 3ème tour des éliminatoires du 5ème Championnat d’Afrique des Nations, CHAN- Kenya 2018, zone centrale par les Diables Rouges.

Un match très important pour le Onze congolais qui doit négocier son visa pour le CHAN Kenya 2018. Ce, avant le match retour qui aura lieu le 19 août à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Signalons que les Léopards reviennent d’un stage bloqué à Rabat au Maroc, où ils ont livré 3 rencontres amicales contre le Burkina Faso (1-0), les Lions de l’Atlas (1-3) et Ittihad Riadi FC Tanger de division I marocaine entrainé par l’ancien célèbre gardien Badu Zaki (2-0).

Six nouveaux Léopards avaient rejoint le groupe à Rabat

Six nouveaux joueurs qui étaient restés à Kinshasa ont rejoint le groupe le jeudi 3 août dernier à Rabat, à savoir les gardiens Matampi Vumi Ley et Jackson Lunanga des U-20, le défenseur latéral droit Isama Mpeko Djo, les milieux offensifs Mozeviko Veko et Lusiela Mande, ainsi que l’attaquant Déo Kanda- à-Mukok. L’effectif affiche donc complet, sauf le jeune Chadrack Muzungu et Trésor Mputu qui n’ont pas effectué le déplacement. Mais d’après les dernières nouvelles, le jeune Chadrack pourrait rejoindre l’équipe à Brazzaville.

(Gaby Mass)