CHAN 2018 : Mputu Trésor le grand absent

Alors que le sélectionneur des Léopards du Championnat d’Afrique des Nations, CHAN, Mwinyi Zahera, avait publié mardi 8 août à Brazzaville, la liste de 23 joueurs retenus en vue du match aller entre le Congo Brazzaville et la RD Congo, en marge des éliminatoires du CHAN Kenya 2018, Mputu Trésor n’a pas donné la main.

Raisons évoquées : expiration de validité de son passeport. Ce que d’aucuns qualifient de manque de respect au drapeau national, donnant ainsi raison à Florent Ibenge qui se passait toujours de cette vedette capricieuse.

Quoi qu’il en soit, la rencontre aura lieu ce vendredi 11 août à partir de 15h30’au stade de la Concorde. La manche retour est prévue pour le 19 aout prochain à Kinshasa.

Badi

