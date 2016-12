Ceux qui font l’avenir en images

L’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala

Voici le Patron, le Président Directeur général doublé d’Editeur insubmersible du Groupe l’Avenir. A tout seigneur tout honneur, ce député national et président d’un parti politique membre de la Majorité Présidentielle, le Congrès National Congolais (CNC), n’est pas une légende, il est un livre véridique et ouvert très remarquable, devenu la bouche revendiquée des politiciens et la source d’inspiration de plusieurs leaders. Pius Muabilu a su se frayer un chemin sur un terrain qui a ses réalités et exigences jusqu’à hisser les médias du Groupe L’Avenir dans le firmament non seulement de la Rd Congo, mais de toutes les terres habitées, depuis près de deux décennies. Des mains professionnelles, ses qualités managériales assurent chaque minute qui passe la grandeur au Journal L’Avenir.

Christelle Muabilu Midagu

L’Administrateur Délégué général de la Rtga World, Mme Christelle Muabilu Midagu a initié beaucoup de réformes au sein de cette entreprise et qui portent leurs fruits aujourd’hui. En dépit du contexte du moment très difficile, elle s’est impliquée personnellement pour l’amélioration des conditions de vie des agents, sans oublier la régularité de la paie. Déterminée à vendre l’image de marque des entreprises du Groupe L’Avenir, elle n’a pas lésiné sur les moyens financiers, lorsqu’il fallait non seulement doter le Journal L’Avenir d’une nouvelle imprimerie, mais aussi d’en assurer son entretien. En 2017, elle ne manquera pas d’apporter d’autres innovations pour le bonheur de ce grand groupe de presse du pays.

Mme Stéphanie Muabilu

Administrateur Délégué Général Adjoint, Mme Stéphanie Muabilu e participe à la destinée et à la gestion de l’entreprise aux côtés de son ainée, l’ADG Christelle Muabilu Midagu. L’ADGA Stéphanie est si réservée qu’elle aime à servir en héros dans l’ombre. Rien de la dynamique quotidienne ne lui échappe. Passionnée de la culture générale, elle incarne une énergie vitale et une vision qui font d’elle un soutènement managérial en projection pour l’entreprise.

Jules Kidinda

Le Coordonateur des Entreprises du Groupe L’Avenir est celui qui a reçu la lourde mission de concrétiser la politique de la haute hiérarchie. Il est au four et au moulin et veille au grain pour que tout puisse évoluer parfaitement. Il est l’initiateur du magazine « deux heures de news », « Lingala tout info »,

etc. qui font aujourd’hui la fierté de la Rtga World. C’est un homme ambitieux dont l’avenir peut réserver beaucoup de surprises pour le bonheur de la Rtga World. Il poursuit inlassablement ses efforts d’avoir un groupe de presse dynamique, par la politique de la synergie entre les rédactions.

Emmanuel Badibanga

Le capitaine de l’équipe, de nature carré sans parti-pris, « Emma» est une plume fort responsable et respectable qui fait la pluie et le beau temps de L’Avenir. Ses valeurs indéniables vite remarquées l’ont boosté au poste de Chef de Département des informations (CDI). Quelle responsabilité! Quelle charge pour celui qui doit rendre ‘’vivante’’ dans les rédactions de l’Entreprise, la dynamique insufflée par la haute hiérarchie. L’homme sait s’y prendre avec tact et diplomatie. Sa renommée a franchi les limites naturelles dans ce métier pourtant ingrat. Perspicace, Badibanga ira très loin, avec la grâce de son Dieu et sa lucidité qui lui ouvre chaque jour de grandes portes. On serait incomplet si l’on ne mentionnait pas son sens de la blague et son sens de prendre les choses avec beaucoup de philosophie.

Jean-Marie Nkambwa Kazadi

Le Directeur de publication du Journal de l’avenue Bas-Congo, dans la commune de la Gombe, incarne le souffle nouveau qui anime avec virtuosité la rédaction qui est sous sa barbe depuis plus d’un quinquennat déjà. Qui l’eût cru? D’aucuns ne lui donnaient même pas cette chance à son avènement! Pourtant aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. Dur à cuir, Jean-Marie Nkambua est cependant compréhensif lorsqu’on est dans la logique. Avec des stratégies de travail à lui, susceptibles de mettre même les mains languissantes à la pâte et susciter un élan de productivité maximale

tous azimuts; ce grand mobilisateur a su ainsi imprimer et maîtriser son leadership sur un terrain complexe et jalonné de tant d’embûches, y faisant curieusement régner la paix et la concorde sociale, propice à tout épanouissement communautaire.

Papy George Boyimisi

Une grandeur camouflée dans la discrétion, le chef de rubrique “Société” devenu Rédacteur en chef après restructuration de l’équipe par la haute direction, sait allier mille convictions et plusieurs tempéraments, et préfère réagir par des proverbes et des chansons, un peu comme l’actuel ministre en charge des Relations avec le Parlement. Photogénique, pourtant ressortissant de l’Institut national des Arts, PG poursuit son idéal comme dans une partie de golfe. Grand reporter, personne ne saurait contredire les avantages que lui procure sa discipline personnelle combien exemplaire. 2014 a été une année qui aura permis à Payne de se faire découvrir à la télévision, grâce aux sujets intéressants abordés dans sa rubrique. Très proche des faits de la société et de l’église, Payne est l’un des journalistes du Quotidien L’Avenir à approcher les lecteurs de faits de la société. C’est-à-dire de la réalité vécue dans la société kinoise. Religieux, réservé, trop philosophique, Papy George est un homme de masse. Qui rit quand il faut rire, qui corrige quand il le faut, mais très sévère parfois avec lui-même.

Pius Romain Rolland

A ne pas confondre avec le patron du Groupe de presse L’Avenir, il n’est pas député non plus. Pius Ngoyi Romain Rolland est le Rédacteur en chef adjoint du journal L’Avenir. Homme de terrain, il est passé de « parlementaire-maison » au reporter de pointe des assises du dialogue politique national inclusif. Il est à la pointe de l’information politique, et patriote acharné. Il est la personne qui creuse, fouille et bèche dans tous les couloirs de l’Assemblée nationale où il puise dans les secrets des dieux, pour le compte de L’Avenir. Alors que le « mari d’Annie» venait de fêter son anniversaire de naissance le 27 décembre, inséparablement avec ses enfants Manix, Lisa, Aminatha et Emeraude, Pius reste un débateur débordant. Mazembien « aradical », ce défenseur du régime donnera des ailes à sa plume : il écrit toujours au-delà de l’espace. Comme quoi, la prolixité est sa seconde nature. L’amour du travail, la perfection sont des valeurs qu’il incarne.

Bernetel Makambo

Bernetel Makambo Imasa dit « Altesse » est, depuis juillet 2016, le nouveau Secrétaire de rédaction du Journal L’Avenir depuis. Très jeune d’âge, ce journaliste, originaire de la province du Kwango, a été élevé à ce poste par la top manager du Groupe de Presse L’Avenir, Mme l’ADG Christelle Muabilu Midagu. Ce, dans le cadre de la réforme et le rajeunissement de l’Entreprise. Sa façon de travailler, sa vigilance et sa rigueur font de lui un jeune journaliste qui a un avenir rose et riche. Un homme de pression, de terrain et passionné pour son métier, Bernetel n’est pas complexé. Il a laissé la craie blanche (sa prédilection bien que Licencié en Journalisme Politique Intérieure à l’IFASIC) pour servir la nation au moyen de la plume. Pour lui, le travail c’est une course et il le fait pour remporter la couronne. Au journal l’Avenir, il est le patron de la page 4 consacrée à la Nation et adjoint du doyen Gaby Mass à la page 16 dédiée aux Sports.

Lepetit Baende

Ce n’est pas l’ancien Gouverneur de l’Equateur, même s’ils sont tous deux de cette province. En outre, sa taille ne tient pas compte de son prénom. Ce natif de l’Equateur Mambenga de l’ethnie Anamongo, passionné de l’environnement dans sa rubrique Province qu’il gère depuis quatre ans, Baende de la forêt constitue une bibliothèque écologique de la Rédaction du Quotidien L’Avenir. Très doué et parfois impulsif, mais serviable, père d’un petit garçon dont le nom est proche de Dieu le Créateur, Elohim. Il s’affirme infatigable à la recherche des nouvelles pour ses lecteurs. Lepetit dont le sourire traduit la profondeur de son cœur est aussi un débatteur persuasif et fervent supporter des Dauphins noirs de la capitale, l’AS Vita Club.

Antoine Bolia Yende

L’un des pions majeurs, mieux le grand reporter des pages sportives du Quotidien L’Avenir, Maitre Bolia est très raisonnable. Son humilité exaspère parfois les moins humbles. Père d’une tendre petite jolie fille dénommée Anna, Antoine Bolia passe parfois inaperçu là où on l’attend le plus. Tenant à respecter ses lecteurs, il mérite aussi tout le respect de la Rédaction pour son amour, sa simplicité et son humilité. Parfois, les mots nous manquent de le décrire. C’est un homme calme, patient et plein de potentialités journalistiques.

Onassis Mutombo

Onassis Mutombowa Mutombo, le Grand chef comme il adore vanter son nom, est passionné de la culture « art plastique, art dramatique, cinéma, musique, danse»: Sa rubrique Culture constitue d’ailleurs une richesse aux lecteurs du Journal L’Avenir. Ce qui fait de lui un homme authentique, ancré dans la tradition Luba dont il est issu, sans pourtant négliger d’autres cultures congolaises. Sportif pétri, Onassis, le nouveau marié, ne jure que de voir son Daring club Motema Pembe. Footballeur très adroit, il fait partie de l’équipe de football de la RTGA World.

Kingunza Kikim

Le grand baobab qui maîtrise les réalités de l’Art d’Orphée en Rdc, Kingunza Kikim est le maître de la rubrique Détente du journal l’Avenir. Il a été l’un des pionniers de l’Association des chroniqueurs de musique du Zaïre (ACMZA), qui a fait son temps dans la décennie quatre-vingt. Il vaut plus qu’une encyclopédie de musique congolaise. Pratiquement, tous les musiciens lui doivent respect non seulement parce qu’il connaît son métier, mais aussi parce que partout où il passe, il est admiré de par sa dignité.

Gaby Mass

« Gaby Mass ». Grand reporter sportif et chef de rubrique sport, est l’un des pionniers de L’Avenir. Enchanté par le sport, il est entre le Stade et le siège de la Fédération congolaise de Football (FECOFA) avant d’atterrir à la rédaction. Et ses papiers qui ne manquent pas d’admiration, font la Une des pages sportives des revues de presse dans des radios et télévisions de par le monde. Gaby est un passionné de football à telle enseigne que pour beaucoup de ses confrères, il est une référence incontournable. En somme, c’est une bibliothèque « archivée» que même des entités consultent.

Mamie Ngondo Badikadile

Chef de la rubrique Santé au sein du Journal, Mamie Ngondo est restée pratiquement l’unique femme à la Rédaction presse écrite, depuis le dernier réaménagement initié par la Haute hiérarchie de l’entreprise. Fruit de l’Unikin plutôt que de l’Ifasic, Mamie Lune pour les intimes, est une observatrice passionnée de la société, aime ce qu’elle fait et apprend dans le sourire. Comme toute Kasaïenne imbibée de sa culture, elle sait se tailler une place dans un environnement à prédominance masculine, et discute bien des opinions dans le souci d’exercer son métier d’informer.

Yves Nzemba

De par sa formation d’ingénieur-Informaticien, il est le metteur en page communément appelé ‘’Pagination assistée à l’ordinateur’’ (PAO). Il est resté le seul à ce poste depuis le dernier réaménagement initié par l’entreprise. Il évolue dans le monde de la presse depuis de longues dates, si bien qu’il s’emploie à endurer les rudes réalités liées à sa tâche au quotidien. Amoureux du travail bien fait et en temps réel, Yves est un conducteur des travaux à part entière, qui sait allier le sourire à la rigueur, pour la bonne marche du travail.

Junior Luimbi

Le Webmaster du journal L’Avenir, homme plein de retenue s’attèle à sa tâche dans le souci de préserver le bon sens. A cheval entre sa hiérarchie, la Direction des Infos Numériques et la Presse écrite, Junior est celui qui met en ligne toutes les informations du Quotidien L’Avenir. Raison pour laquelle Luimbi est très attentif aux instructions de ses chefs, car il est conscient de sa tâche au quotidien.