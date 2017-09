Cérémonie de clôture de la tripartite RDC-RCA et Soudan du Sud: Bientôt la mise en place de la Commission Spéciale

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pendant 3 jours, les experts, ministres, chefs d’Etat-major de trois pays ont planché sur la tripartite, République démocratique du Congo, République centrafricaine et République du Soudan du Sud, sur les questions de la situation humanitaire, du développement, de la sécurité, de la stabilité et de l’afflux des réfugiés sur le sol congolais

Ces travaux initiés par le Président de la République, Chef de l’Etat Joseph Kabila, ont précédé la tournée de Léonard She Okitundu, vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et intégration régionale, aux chefs d’Etat des pays frontaliers de la RDC, suivant la présence des groupes armés, des réfugiés et autres envahisseurs en République Démocratique du Congo. Cette dernière menacée à l’intérieur par la destruction de son écosystème, forêts, faunes et parcs, n’entend pas laisser perdurer cette situation sur son territoire.

Trois ministres des affaires étrangères, notamment Deng Alor Kuol, Charles Armel Doubane et Léonard She Okitundu; trois ministres de l’intérieur Michael Chieng Jiek, Jean Serge Bokassa et Emmanuel Ramazani Shadary ; trois ministres de la Défense, Kuol Manyang, Joseph Yakete et Crispin Atama Tabe Magebo, et Aggée Aje Matembo Toto, vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, et enfin trois chefs d’Etat- Major, à savoir Général James Djongo, Général Ludovic Ngaïfe et Didier Etumba, respectivement Sud Soudan, RCA et RDC ont pris part active aux travaux de la tripartite à Kinshasa. Il faut dire que deux Gouverneurs des provinces concernés par l’afflux des réfugiés ont pris part aux travaux, à savoir Jean Pierre Lola Kisanga et Marie Thérèse Gerengbo, respectivement du Haut Uélé et Nord Ubangui.

Peu avant la clôture des travaux, il a été procédé à la signature du communiqué final, sanctionnant les travaux de Kinshasa, suivi de la lecture du communiqué par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères.

Première réunion ministérielle de la tripartite sur instruction de leurs Excellences, chefs d’Etat, il s’est tenu à Kinshasa, du 02 au 04 septembre, la première réunion pour examiner la situation sécuritaire, humanitaire et transfrontalière. La cérémonie d’ouverture présidée par She Okitundu qui a, de prime abord, au nom du Chef de l’Etat souhaité la bienvenue aux deux délégations. Il faut dire que les trois Chefs d’Etat se sont engagés à promouvoir d’excellentes relations entre les trois Etats frères, en l’occurrence la RCA, la RDC et le Soudan du Sud, pour consolider les liens de coopération dans les domaines sécuritaire, humanitaire et commercial. « Les trois parties ont placé les travaux de la première réunion tripartite de sécurité frontalière, sous le signe de la confiance mutuelle et de la transparence renouvelée entre les plus Hautes Autorités des trois Etats, et de leur ferme détermination à renforcer davantage la sécurité le long de leurs frontières communes », a indiqué le Secrétaire Général aux Affaires Etrangères.

Cinq points ayant traits à la session ministérielle

C’est au terme des travaux de la tripartite convoqués à Kinshasa du 02 Août au 04 Septembre, que les portes se sont fermées lundi 4 septembre 2017, aux alentours de 20 heures, à Kempesky Hôtel, et les recommandations ont été adoptées à cet effet.

De manière concertée, la session ministérielle s’est articulée autour de cinq points, dont la situation politique et sécuritaire en RDC, RCA et Soudan du Sud.

En RDC, les trois délégations ont félicité Joseph Kabila pour l’initiative du dialogue politique national pour l’implémentation réussie de l’Accord du 31 décembre, qui a permis la formation du Gouvernement d’union nationale et du CNSA. En outre, les trois délégations ont pris acte et appuyé le communiqué de la 721ième réunion du Conseil de Paix et Sécurité de l’UA concernant la satisfaction des progrès accomplis par la CENI, dans l’enrôlement de près de 98% d’électeurs éligibles et l’exhortation à cette dernière, en concertation avec le CNSA et le Gouvernement, à évaluer objectivement l’ensemble du processus électoral, afin de procéder à la publication dans les meilleurs délais, d’un calendrier électoral.

En RCA par ailleurs, les trois délégations ont salué les avancées significatives sous la haute direction du Président Faustin Archange Touadera, qui ont permis la bonne tenue des élections ainsi que les efforts en cours pour ramener la paix, la sécurité, la stabilité et la réconciliation nationale.

Au Soudan du Sud, les trois délégations ont noté l’évolution positive de la situation politique, par l’initiative de la tenue du Dialogue proposé par le Président Salva Kiir Mayardit et l’amélioration de la situation sécuritaire.

Sur le plan diplomatique, les trois délégations ont décidé de mettre en place un mécanisme de concertation et d’harmonisation des positions au niveau sous-régional, continental et international. Elles ont en plus, réitéré leur attachement au principe de souveraineté des Etats, de non-ingérence dans les affaires internes, et dénoncé la pratique de sanctions unilatérales par des Organisations extracontinentales. Sur le plan sécuritaire, les parties ont renouvelé leur attachement à appliquer l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la Région. Les parties ont planché sur les questions des réfugiés et humanitaires ; questions des frontières, échange d’information et préoccupations et les divers.

Des recommandations

Après discussions et échanges fructueux, les trois délégations ont formulé et adopté six recommandations. Il s’agit notamment :

de la signature d’un Accord tripartite portant création d’une Commission Mixte Spéciale Politique, Diplomatique, Défense et sécurité au sein de laquelle seront traitées les questions : de la sécurité le long des frontières communes aux trois Etats ; la libre circulation des personnes et des biens ; la gestion des réfugiés et autres migrants, par la mise en place d’un mécanisme de concertation regroupant la RDC, la RCA et le Soudan du Sud, le HCR et l’OIM ; démarcation des frontières communes aux trois Etats, la coopération en matière de défense et sécurité ; la coopération entre le Gouverneurs/Préfets et responsable d’autres services en vue d’examiner les problèmes qui se posent aux frontières communes et exemption des visas pour les détenteurs des passeports spéciaux, diplomatiques, officiels ou de service.

Résolution dans le cadre bilatéral des questions relatives aux forces négatives, en l’occurrence les SPLA/IO (groupe du Dr Riek Machar), les ex-M23 , ex-Seleka, ex-Anti-Balaka et autres groupes armés se trouvant dans l’un ou l’autre pays.

Facilitation des liaisons aériennes ;

Relocalisation des combattants étrangers loin des frontières de leurs pays d’origine, conformément aux normes internationales en la matière ;

La promotion des consultations bilatérales et la promotion des échanges socioéconomique et culturel.

Il faut dire qu’aux termes des travaux de la session ministérielle, les Chefs des délégations de la RCA et du Soudan du Sud ont, tour à tour et de manière particulière, félicité Joseph Kabila Kabange, pour cette initiative heureuse qui permettra à la sous-région de connaitre le répit nécessaire, préalable au décollage économique, une fois les conditions minimales de sécurité réunies de part et d’autre des frontières communes.

Dans son mot de clôture, Léonard She Okitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale a félicité tous les participants et experts ayant facilité la rédaction du communiqué final, mais également l’initiative prise par les trois Chefs d’Etat respectifs, à la clôture de la première réunion tripartie en ces termes : « En ce moment où nous arrivons aux termes de nos travaux, l’honneur m’échoit de remercier sincèrement nos chefs d’Etat respectifs, initiateurs de la tripartite, pour nous avoir permis pendant trois jours d’intense négociation d’échanger leurs vues, des préoccupations sur des questions d’intérêt commun qui touchent à la vie politique, à la diplomatie, à la sécurité et problème de Migrations transfrontalières et de la démarcation des frontières.

La pertinence des recommandations ainsi formulées lesquelles résultent de nos concertations prouvent à suffisance l’importance qu’accordent nos Chefs d’Etat respectifs à la paix, à la sécurité et au développement de notre sous-région.

La rencontre de Kinshasa vient de jeter les bases d’une coopération tripartie durable et tous azimuts, qui nous aideront dorénavant à apporter les solutions aux différents problèmes qui touchent à la vie de nos populations.

Somme toute, ils demeurent convaincus que la volonté affirmée de nos dirigeants nous guidera sans nul doute à soutenir l’élan des efforts inlassables de pacification de nos contrées, gage des atteintes des objectifs de développement.

Fort de cette conviction, je formule le vœu de voir signer dans un bref délai, l’Accord portant création de la Commission tripartie spéciale, politique, diplomatique, défense et sécurité annoncé dans la conclusion de nos travaux, afin de permettre la mise en œuvre rapide, des recommandations issues de cette rencontre, en même temps, nous renforçons davantage, les parcelles de coopération trilatérale.

Je ne saurai conclure mon propos, sans pour autant souhaiter, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République Joseph Kabila Kabange, un bon retour dans vos pays respectifs, avec espoir de nous retrouver bientôt, si pas à Kisangani, dans tous les cas à Kinshasa, afin de suivre la mise en œuvre des engagements pris au cours de cette rencontre.

Je remercie tout particulièrement Madame et Messieurs les Gouverneurs, dont les contributions ont été déterminantes pour la réussite de cette tripartite »

(Pius Romain Rolland)