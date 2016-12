Centre interdiocésain : le projet d’ accord sera présenté aujourd’hui

Plus rien ne saurait retarder les négociations directes entre signataires et non signataires de l’ accord du 18 octobre. Les travaux seraient très avancés au niveau du comité de rédaction qui travaille sous la supervision du secrétariat technique de la Cenco. D’ après nos informations, le comité restreint composé d’Azarias Ruberwa, Norbert Nkulu, Delly Sessanga et Eve Bazaiba devra déposer aujourd’hui le projet d’ accord avec un addendum sur le compromis. Toutefois, Quelques divergences persistent encore mais l’ ancien vice-président de la République, Azarias Ruberwa espère qu’ un compromis sera trouvé.

« Le climat est plus moins bon, nous allons partir sur ce qui est positif pour régler les divergences qui subsistent », déclare –t-il. Un des quatre membres du comité de rédaction, l’ actuel ministre de la décentralisation croit que les quelques points qui opposent les deux parties ne sont pas du tout insurmontables.

« Il y a des questions liées au calendrier électoral, séquences des élections, il faut trois élections en un jour pour les uns et pour les autres, il en faut deux. Il y a des questions liées aux institutions et à la marche du pays après le 19 ». Azarias Ruberwa rassure « L’ accord global est déjà là avec un addendum sur le compromis ».