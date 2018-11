Centre Évangélique la Résurrection: Les différentes équipes font le bilan du travail abattu dans l’Eglise

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En cette année 2018 proclamée : « Année du surnaturelle » au Centre Évangélique la Résurrection, les différentes équipes se sont retrouvées autour de leur leader, Mme Mifie pour évaluer le travail abattu dans l’église. Qu’est ce qui a marché ? Les promesses qui ne se sont pas réalisées ? Comment améliorer son rendement ? Sont là les questions qui ont suscité la méditation, l’adoration de ces services d’appoint à l’église pour l’avancement de l’œuvre du Seigneur.

Mme Mifie s’est appesantie sur les passages tirés de 2 Timothée chapitres 4:7, 2 Corinthiens 13:5 pour exhorter les chrétiens à s’examiner afin de se confier à l’Eternel pour poursuivre le bon combat. En ces quelques jours qui annoncent les 21 jours des jeunes et prières pour boucler en beauté l’année 2018, les fidèles présents à la veillée de prières ont scruté tous ce qui a constitué un blocage dans la concrétisation des attentes.

Aux cours de ces journées marathon, il faut que les chrétiens prient avec un objectif, celui de ne plus s’apitoyer à leur sort, mais d’avoir une foi ferme pour l’accomplissement de la promesse divine. Moment d’intenses prières de louanges et d’adoration où les fidèles ont confié le pays entre les mains du Seigneur pour des élections apaisées, les familles ,l’église et tous ce qui peut constituer un Goulot d’étranglement pour l’avancement de la Rdc, ont été soumis à la volonté de Jésus-Christ afin que chacun entre dans sa destinée.

Suzy Kibira Omari

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.