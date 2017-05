Centenaire de naissance de Mgr Mathieu Kanyama: Trois religieuses FMRA en visite à Musangye

Le mercredi 29 mars 2017, un groupe de trois religieuses Filles de Marie Reine des Apôtres de Kabinda (FMRA), Congrégation féminine fondée en 1969 par Mgr Matthieu Kanyama, transporté par les taxi-moto, s’est rendu dans la localité de Musangye, située à 14 km de Kabinda centre, indique lomaminews.com, qui cite la Sr Rose Muambule Kafwata, religieuse FMRA de Kabinda, Présidente du Comité d’organisation du Centenaire.

A l’en croire, cette visite à placer dans le cadre de la célébration du Centenaire de naissance de leur Père Fondateur, Mgr Matthieu Kanyama, qui tombe en cette année 2017. La Commission chargée d’organiser les activités y afférentes a effectué une visite exploratoire au village natal, heureux village où tout a commencé, du futur évêque de Kabinda. Les trois sœurs affirment avoir été surprises par une forte pluie en pleine savane loin des villages proches où elles pouvaient s’abriter. Déterminées, elles sont arrivées à Musangye mouillées. Le chef de localité et sa notabilité qui étaient informés au préalable de leur arrivée, les a accueillies dans sa maison.

Elles ont exposé au chef le motif de leur visite dans son village. En effet, nous sommes venus, disent-elles, visiter la terre qui a vu naître notre Père fondateur et au besoin récolter quelques témoignages auprès de ceux qui l’avaient connu. À cette préoccupation, le chef de localité étant jeune, a avoué qu’il ne le connaissait pas. Néanmoins le jeune chef leur a indiqué le vieux Lumanyisha Kanyama qui a vécu presque à l’époque de Mgr Kanyama Matthieu dans le village et qui pourrait dire quelque chose sur sa vie. Sans tarder, il a conduit la délégation dans la case du vieillard à la barbe blanche que les sœurs ont salué avec joie. D’entrée de jeu, le vieillard a révélé qu’il est le fils de son homonyme Kanyama. Ce dernier était l’ami au Papa Kasendwe, père géniteur de notre Père Fondateur.

Quel souvenir Lumanyisha Kanyama garde-t-il de Mgr Kanyama Matthieu ?

Le vieux Lumanyisha l’a connu lorsqu’il était jeune garçon. Le futur évêque était un garçon assidu et altruiste. Assidu et studieux parce qu’il allait de grand matin étudier à Kabinda et revenait chaque soir à Musangye, donc 14 Km à l’aller et la même distance au retour, soit 28 Km par jour. Altruiste, parce qu’il s’occupait du bien des autres, notamment en encourageant les jeunes de son village à étudier. Déterminé dans la poursuite de son idéal, une fois au Grand Séminaire, il porta sa robe longue jusqu’aux genoux (entendez la soutane) et vint avec son collègue Tshibeji Victor à Musangye, signe de la vertu d’amitié.

Le vieillard à la barbe blanche a ajouté une autre histoire qui témoigne des vertus comme la correction fraternelle, le sens de la vérité et de la franchise du futur pasteur de Kabinda, ne tolérant pas la médiocrité ni pour lui-même ni pour les autres. Il disait les choses comme elles sont en vue du bien du prochain. « Un jour son homonyme alla lui rendre visite à la paroisse St Martin de Kabinda. Il lui offrit une bouteille de bière, ce dernier la pris d’un coup et la vida en quelques instants. Alors Mgr Kanyama lui fit une remarque : Pourquoi as-tu bu si vite comme ça ? Moi je n’aime pas quelqu’un qui mange comme un cochon ». Son homonyme se fâcha, se décida de n’est plus jamais le visiter.

Les trois visiteuses ont par la suite saisis l’occasion à leur arrivée devant la maison du chef du village pour visiter la parcelle familiale ou naquit Mgr Kanyama et aussi l’endroit où sa mère fut enterrée ; et sur ce site, pousse aujourd’hui un grand arbre appelé en Kisongye “Muabi mutshi” (arbre de la chance). Ainsi les sœurs Angélique Bandimuna, Véronique Mvumbi et Rose Muambule ont été heureuses d’explorer le village natal de leur Père fondateur Mgr Matthieu Kanyama.

Soulignons que la Congrégation des Filles de Marie Reine des Apôtres de Kabinda a lancé des faire-part en vue de la réussite de la célébration du Centenaire de leur Fondateur Mgr Matthieu Kanyama le 6 août 2017. Elles sollicitent auprès des personnes de bonne volonté et auprès de quiconque a connu l’illustre personnage de participer à sa manière à cet événement par une contribution en nature ou en espèce.

(Jean-Marie Nkambua)