CENI : Pas d’élections avant avril 2019

Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, la Ceni a besoin de 504 jours après la fin de l’enrôlement pour arriver au jour du vote.

Corneille Nangaa l’a dit aux acteurs de la Société civile au cours d’un cadre de concertation axé sur l’état des lieux du processus électoral.

Dans le même registre, il sied de noter que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) s’apprête déjà à publier le calendrier électoral. Elle s’attend également à l’apport de ses partenaires extérieurs pour relever le défi tant logistique que financier pour bien mener ce processus.

C’est ce que l’on peut retenir de la réunion du comité de partenariat et élargie au Cnsa, tenue ce mercredi 11 octobre 2017, à en croire le Vice –président de la Ceni Norbert Basengezi.

Badi

