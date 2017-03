CENI : Ouverture de la cascade de formation des agents électoraux des aires opérationnelles 3 et 4

Le Rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba vient de lancer officiellement, au nom du Président de la CENI en mission, la formation des Formateurs du niveau 1 de la cascade de formation des Membres des Centres d’inscription pour les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans 13 provinces suivantes : Bas Uelé, Haut Uéle, Tshopo, Kasaï, Kasaï Central, Kasaï-Oriental, Lomami, Sankuru, Kwango, Kwilu, Mai Ndombe, Kongo Central et la ville province de Kinshasa. Il s’agit des provinces constituant la 3ème et la 4ème Aire opérationnelle pour la Révision du Fichier Electoral.

C’était dans la salle polyvalente Isidore Bakanja de Caritas Congo en présence du Rapporteur adjoint, le Professeur Onésime Kukatula, superviseur de la formation, du Secrétaire Exécutif National (SEN), Me Ronsard Malonda et du Directeur de la Division électorale de la MONUSCO, M. Simon Pierre Nanitelamio.

La salle polyvalente Isidore Bakanja de Caritas Congo, pleine comme un œuf, Jean-Pierre Kalamba a exhorté les participants à suivre cette formation avec une attention soutenue. Parmi les participants 13 Secrétaires Exécutifs Provinciaux (SEP) de la CENI, 13 informaticiens de ces provinces, 32 chargés de formation des SEP, 15 experts formateurs ; 38 facilitateurs, 16 techniciens du Centre National de Traitement et des télécommunications, 15 Cadres du Secrétariat Exécutif National, 12 Experts Juristes, 34 Cadres du cabinet, Partenaires du PACEC/PNUD et de la Division Electorale de la Monusco et 06 représentants de Gemalto, fournisseur des Kits d’enrôlement.

Une occasion propice pour le représentant de Corneille Nangaa de rappeler auprès de ces agents et autres experts de la CENI qu’un nouveau Fichier Electoral conforme aux normes et standards internationaux devra être totalement constitué au plus tard le 31 juillet 2017 ouvrant ainsi la voie à l’organisation des scrutins combinés : Présidentielle, législatives nationales et provinciales, tel que décidé dans l’accord du 31 décembre 2016.

Pour Jean-Pierre Kalamba, la réussite de cette cascade demeure, en ces jours, l’objectif obligé dans lequel doivent s’inscrire tous les efforts durant la période de remise à niveau des participants. Cette formation se tient après l’atelier d’harmonisation entre Experts et autres cadres de la CENI sur la RFE 2016 dans les aires opérationnelles 1 et 2 plus la province de l’ituri.

Actuellement, les autorités de la CENI se tournent vers les démembrements de la CENI, notamment les Secrétariats Exécutifs Provinciaux et autres acteurs importants de ce processus à qui un rappel a été fait sur leur sens de responsabilité pour un bon résultat à la fin de l’opération d’identification et d’enrôlement. Durant 10 jours de formation, ces experts devront faire montre d’un travail professionnel et être capables de trouver des solutions idoines sur terrain.

Auparavant, le Rapporteur Adjoint de la CENI, le Professeur Onésime Kukatula, superviseur de la formation électorale à la CENI a circonscrit les objectifs de l’atelier en ces termes, notamment : « Ce qui nous réunit aujourd’hui c’est l’opération de la révision du fichier électoral. L’atelier d’harmonisation concerne les provinces de la troisième et de la quatrième Aire Opérationnelle. En dehors des aspects pédagogiques, les procédures sur l’opération d’identification et enrôlement des électeurs devront être maîtrisées mais également les différents programmes de la cascade de formation des Membres des Centres d’inscription (MCI) évalués et validés. L’atelier a pour objectif aussi de s’atteler sur des aspects pratiques, sur le remplissage des fiches et formulaires et des exercices pratiques de simulation.

Notons qu’une minute de silence a été observée en mémoire du Chef de Cabinet du Vice-président de la CENI, M. Eugène Birhenjira décédé le 17 mars à Kinshasa et dont la dépouille a été portée en terre ce lundi 20 mars dans le Sud-Kivu.

(JMNK/Ceni)