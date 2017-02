CENI: Face-à-face Corneille Nangaa-Gouverneur de Sankuru

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Nangaa a échangé mercredi 22 février, au siège de la CENI, avec le Gouverneur de la province du Sankuru, M. Berthold Ulungu Lukata. Les échanges entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur les préparatifs du lancement des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans cette partie de la République Démocratique du Congo. Des questions d’ordre technique, logistique et opérationnel ont été également abordées.

S’agissant particulièrement de la question logistique, la CENI, tenant compte de l’enclavement de cette province, elle y a déployé déjà tous les matériels nécessaires pour le début effectif de l’opération de révision du fichier électoral. Le Gouverneur Berthold a plaidé auprès de la CENI pour la mise à disposition d’un charroi automobile supplémentaire au Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI de sa province, afin d’assurer la mobilité de ce démembrement et lui permettre de côtoyer facilement les Antennes de la CENI implantées dans les différents territoires de cette province.

La province du Sankuru compte six Antennes de la CENI implantées dans les territoires suivants : Katako-kombe, Kole, Lodja, Lomela, Lubefu et la capitale provinciale qui est Lusambu connait des sérieux problèmes du en l’enclavement. Visiblement très satisfait des assurances lui fournies par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, le Gouverneur Berthold Ulungu promet une mobilisation tout azimut de sa population lors du lancement effectif de la révision du Fichier Electoral dans sa province.

Norbert Basengezi déploie des kits électoraux dans le Kongo Central

Le Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi conduit, depuis hier mercredi 22 février 2017, un convoi de 11 véhicules types camions transportant des Kits d’enrôlement des électeurs, des Kits de sensibilisation, des Kits de formation et autres matériels électoraux destinés à la province du Kongo Central. C’est au total 42 tonnes des matériels constitués de différents kits électoraux qui sont déployés dans 11 territoires de la province du Kongo Central, à savoir Kasangulu, Madimba, Mbanza Ngungu, Luozi, Songololo, Matadi, Sekebanza, Boma, Lukula, Tshela et Moanda. Le territoire de Kimvula ayant été déjà servi depuis le 16 février 2017.

C’est le Gouverneur de province du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu accompagné de Mme Bernadine Kitondo, Secrétaire Exécutif Provincial (SEP) de la CENI qui a réceptionné personnellement ce lot important de matériel aux portes de sa province. Le Vice-président de la CENI, accueilli aux portes de la Province du Kongo Central par le Gouverneur Jacques Mbadu, a déclaré toute sa satisfaction de conduire cette mission aux allures particulières car pour le Vice-président : en une journée la CENI est en mesure de déployer les kits dans les antennes de la province.

Le Vice-président est accompagné de M. Jean-Baptiste Ndundu, de M. Gustave Omba, tous deux membres de l’Assemblée plénière de la CEN ainsi que du Secrétaire Exécutif National, Me Ronsard Malonda, de même que de quelques députés nationaux, originaires de la province.

Norbert Basengezi a, lors de son allocution au siège du territoire de Kasangulu, déclaré que les populations ont intérêt à se rendre massivement dans les centres d’inscription car plus elles vont s’enrôler mieux elles bénéficieront d’un nombre important de sièges. Le Gouverneur Jacques Mbadu a promis de relever le défi de dépasser les projections de la CENI qui se chiffrent à 1.952.00 à enrôler pour viser les 3.000.000 d’électeurs.

Pour rappel, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa, accompagné des Membres du Bureau et de l’Assemblée Plénière de la CENI a présidé, le mardi 21 Février 2017, au siège de son Institution, la réunion de haut niveau avec les Honorables Députés nationaux et sénateurs de la province du Kongo Central sur les préparatifs du lancement des opérations de la Révision du Fichier électoral dans cette partie de la République Démocratique du Congo. La délégation des élus de cette province a été conduite par l’Honorable Gilbert Kiakuama Kiakiziki. Au menu des échanges : l’état des lieux de la révision du fichier électoral dans la province pilote du Nord Ubangi et dans les 12 provinces des Aires opérationnelles 1 et 2, le déploiement des matériels, la répartition des Centres d’inscription, la sensibilisation de la population, la question sécuritaire.

(JMNK/Ceni)