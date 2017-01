Cenco : Le trio Makila-bussa-Ruberwa signe enfin l’ accord!

Près d’ un mois après son entérinement, l’ accord signé la veille du nouvel an enregistre de nouveaux adhérents. Il s’ agit des opposants José Makila, Jean Lucien Bussa et Azarias Ruberwa, tous ministres du gouvernement Badibanga et signataires de la feuille de route du 18 octobre. Alors qu’ ils participaient depuis le début de la semaine aux travaux sur les arrangements particuliers, ces quelques membres de l’ OPSA, ( L’ opposition signataire de l’ accord de la cité de l’ OUA) ont annoncé leur intention d’ apposer leurs signatures sur le compromis trouvé le 31 décembre sous les auspices de la Cenco. Et c’ est justement le secrétaire général ai de la conférence épiscopale nationale du congo qui s’ est chargé d’ annoncer la nouvelle. La signature devrait intervenir ce vendredi soir selon 7sur7.cd qui cite une source de l’ épiscopat congolais.