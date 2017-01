Cenco: Le film de la signature de l’accord par le trio Makila-Busa-Ruberwa

Après avoir tergiversé, les opposants José Makila Sumanda, Jean Lucien Busa Togba et Azarias Ruberwa, tous ministres du gouvernement Badibanga ont enfin paraphé hier tard la nuit l’ accord de la saint sylvestre sous le regard enthousiasmé de la Cenco qui ne peut que se féliciter pour avoir gagner de nouvelles âmes.

Les trois nouveaux adhérents, tous signataires de l’accord de la Cité de l’Union Africaine avaient refusé de reconnaitre le consensus trouvé le 31 décembre entre le Pouvoir et l’Opposition, dénonçant « un accord politique destiné à résoudre un problème entre deux individus ».

Devant la facilitation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) José Makila, vice-Premier ministre en charge des transports et voies de communication, Azarias Ruberwa, ministre d’Etat en charge de la Décentralisation et Réforme institutionnelle et Jean-Lucien Busa, Ministre du Plan ont signé le document.

Pour José Kakila, cette signature intervient après « plusieurs séances de travail » avec les évêques, qui ont fini par « rectifier ce qui n’était pas conforme« a rappelé le président de l’ ATD.

Jean Pierre Kayembe