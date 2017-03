Cenco : Kabila prend acte de la fin de la mission de bons offices

Comme nous l’ annoncions dans la matinée, les évêques catholiques de la Cenco ont été reçus ce mardi en début d’ après midi par le chef de l’ État au palais de la nation. Les princes de l’église ont présenté à Joseph Kabila, le rapport détaillé de leur mission de bons offices au près des signataires et non signataires de l’ accord de la cité de l’ OUA. Joseph Kabila et l’ épiscopat ont également évoqué la question de l’ échec hier des discussions sur les arrangements particuliers.

« Le chef de l’État a pris acte de la fin de la mission des bons offices », confie le secrétaire général de la Cenco dans une brève déclaration faite à la presse. Abbé Donatien Nshole affirme que Joseph Kabila a promis de s’impliquer personnellement pour que solution soit trouvée sur les sujets qui achoppent entre parties prenantes.

Il faut dire que cette audience avec l’ épiscopat avait été précédée par un autre face-à- face entre le président de la République et les principaux négociateurs de la majorité présidentielle au centre interdiocésain. Pour rappel, la signature des arrangements particuliers n’ a pas eu lieu hier comme annoncé par les évêques et pour cause, les profondes divergences qui continuent à diviser le rassemblement et la MP. Les deux camps ne se sont pas accordés notamment sur la sempiternelle question du mode de désignation du futur chef du gouvernement ainsi que la question liée à la succession d’ Etienne Tshisekedi au Cnsa ( Conseil national de suivi de l’ accord).

