Célébrée chaque 23 janvier: La journée nationale des sports 2017 passée inaperçue

Chaque année, les sportifs rd congolais célèbrent la journée nationale du sport le 23 janvier. Curieusement, cette grande date pourtant historique pour le sport en République Démocratique du Congo est passée inaperçue en 2017. Les Léopards devaient livrer un match capital le lendemain face aux éperviers du Togo.

Une fois de plus, la rédaction sportive du journal L’Avenir juge opportun de faire revivre le passé à ses nombreux lecteurs et surtout éclairer leur lanterne sur l’historique de cette date mémorable.

Origine de la fête nationale des sports

En 1968 et plus précisément en date du 21 janvier à Addis- Abeba en Ethiopie, les Léopards de la RDC battaient les Black Stars du Ghana 1-0, en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football. But du regretté bombardier Kalala Mukendi ‘’Yaoundé’’. C’est le 23 janvier que les héros de la nation étaient rentrés triomphalement au pays, avec le trophée dans leur gibecière. Ces Léopards remportaient là leur premier titre. M. Joseph-Désiré Mobutu, alors président de la République, prit la décision de consacrer cette date du 23 janvier comme fête nationale des sports ou journée nationale des sports. Et depuis lors, chaque année en cette date, l’on célèbre cette fête même si certaines sont passées inaperçues et dans l’ignorance totale comme cela a été le cas en cette année 2017.

A bien réfléchir, le 23 janvier 2017 ne devait pas passer inaperçu puisque bon nombre d’anciens Léopards qui ont procuré la joie aux sportifs et au peuple congolais en 1968, sont encore en vie. Un échantillon devait se retrouver à la CAN Total Gabon 2017. A cette occasion, les Léopards revigorés par les conseils de leurs pères, devaient affronter les éperviers du Togo en toute quiétude, le 24 janvier 2017.

Aujourd’hui, force est de constater que la date du 23 janvier a perdu de sa saveur. L’on ne donne pas à cette date un éclat particulier, encore moins un cachet spécial. Anciens Léopards et nouveaux Léopards devaient normalement se retrouver ensemble, pour échanger d’expériences à la CAN Total Gabon 2017. Les vieux devaient dévoiler aux jeunes le secret de leur réussite. L’on pouvait au besoin, procéder à l’exposition des photos, à la projection des films de matches, suivre des témoignages édifiants, etc. Dieu merci, malgré cette carence, les poulains de Florent Ibenge ont donné la joie au peuple congolais, en remportant haut la main ce match 3-1.

*Les Léopards 1968 étaient imités par les Léopards 1974

A la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 1974, les Léopards de la RDC à leur tête le technicien Yougoslave Blagoje Vidinic, remportèrent le trophée au terme d’une finale jouée en deux temps face à la Zambie. D’abord, accroché 2-2 lors du premier match de la finale et en prenant le dessus 2-0 lors du second match dans un stade du Caire totalement vide. Les Egyptiens ayant boudés la finale puisqu’ils ont été éliminés en ½ finale par les Léopards 3-2, alors qu’ils menaient au score 2-0. Il faudra noter que les quatre buts de la RDC lors de ces deux matchs de la finale portaient la signature de Ndaye Mutumbula. Ce dernier avait réussi à marquer la bagatelle de 9 buts lors de cette CAN Egypte 1974. Son record est resté inégalé plus de 42 ans après son exploit. Et il est peu probable qu’il soit battu cette année car Junior Kabananga, le meilleur buteur jusque-là en compte 3. Aujourd’hui, Ndaye est malade et se trouve en soins médicaux en Inde.

*Les Léopards 2017 pourront-ils imiter leurs pères ?

Ils sont sur la bonne voie. Voyons de quoi ils seront capables.

(Antoine Bolia)