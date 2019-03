Ce vendredi sur la Rtga World: L’Abbé Nshole se déchaine dans « Face à l’Opinion »

La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a-t-elle perdu sa bataille sur la ‘’prétendue’’ vérité des urnes ? En prenant acte de l’élection de Félix Tshisekedi, qu’ils avaient véhément dénoncé, les évêques ont-ils choisi leur nouveau camp ? Les princes de l’Eglise qui disent vouloir se consacrer désormais à la lutte contre les antivaleurs, ont-ils changé de front d’attaque ? L’Eglise avait-elle un problème personnel contre Joseph Kabila et que pense la CENCO des scandales de pédophilie qui éclaboussent l’Eglise catholique romaine à travers le monde ? Autant de questions auxquelles l’Abbé Donatien Nshole, Secrétaire général de la CENCO tentera de répondre ce vendredi à 21H20 sur les antennes de la Rtga World.

En effet, le Secrétaire général de la CENCO sera l’invité principal de la très suivie émission politique, « Face à l’Opinion », présentée par Jean-Pierre Kayembe. M. Nshole répondra aussi aux questions du public qui vient de plus en plus nombreux assister au tournage de celle qui a été plébiscitée l’an passé, l’émission politique la plus suivie de la ville par la maison des sondages Les Points. Sans exhumer la vieille immondice ni remettre le couteau dans la plaie, Jean-Pierre Kayembe a réussi à tirer les vers du nez du porte-parole de l’épiscopat congolais.

Un programme télé qui force le respect

A en croire certains analystes, « Face à l’Opinion » est ce qui manquait à l’espace médiatique Kinois. Un nouveau concept qui séduit quiconque consacre un peu de son temps à le regarder. En moins d’une année d’existence, FAO est devenu incontournable en intégrant le cercle fermé des émissions politiques à très grande audience. Pendant la campagne électorale, Face à l’Opinion a été la seule émission politique diffusée sur un média privé à avoir reçu le plus de candidats à la présidentielle, soit une dizaine sur la vingtaine de compétiteurs.

Désormais élargie au public, l’émission a doublé son audience selon les dernières statistiques réalisées par les services de production de la Rtga World. Chaque invité qui y passe apprécie le sérieux, doublé de la maîtrise du présentateur qui fait preuve d’impartialité, sans complaisance aucune. Dans sa liberté légendaire, Jean-Pierre Kayembe enquête, explore, creuse, fouille et fait trembler certaines personnalités. Face à l’opinion, c’est parfois polémique mais jamais complaisant. « Dans la course à l’impartialité, il n’y a pas de pas d’arrivée », répète en boucle son présentateur dans une bande annonce devenue virale sur la toile. Prenez rendez-vous avec votre magazine chaque vendredi à 21H20 et lundi à 16H00 pour la rediffusion.

