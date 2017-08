Ce matin, Wane El Ghassim chez Ramazani Shadary

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Sous-secrétaire général des Nations-Unies chargé du Département des opérations de maintien de la paix, M. Wane El Ghassim vient de rencontrer ce matin, la délégation gouvernementale congolaise, conduite par Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur. Au menu, la situation prévalant actuellement en Rdc.

C’est le lieu de noter que cette rencontre a eu lieu à Kinshasa, au moment où certains actes qui frisent l’insurrection sont signalés dans la ville capitale.

Badi

