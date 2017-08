Ce 1er septembre au Jardin botanique de Kinshasa: FMT distribue des fournitures scolaires aux albinos

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Tous les élèves devront rentrer à l’école cette année sans trop de soucis. Se confiant à la presse en rapport avec l’évolution de la situation des albinos en Rd Congo, le Président de la FALCO, Fédération des ONG des albinos de la RDC et patron de l’ONG des albinos connue sous le nom de ‘’Fondation Mwimba Texas’’, le catcheur albinos Alphonse Makiese Mwimba Texas, rassure l’opinion nationale et internationale que le calme règne sur toute l’étendue du territoire national, au profit de ces personnes souvent prises à partie.

Il note avec satisfaction que depuis un certain temps, la RDC n’enregistre pas des plaintes en rapport avec la maltraitance des albinos, même dans les provinces du Kasaï, qui regorgent d’un nombre élevé des albinos. D’ailleurs, renchérit-il, « à travers le monde, la RDC est reconnue comme un pays modèle en ce qui concerne la considération et l’intégration des personnes vivant avec l’albinisme ». En effet, le pays ne connait pas le phénomène de maltraitance et de tuerie des albinos, comme cela se passe dans certains autres pays d’Afrique.

Des sources dignes de foi

En tant que précurseur de cette lutte en faveur des albinos, Mwimba Texas affirme être en contact avec les différentes provinces de la RDC d’où il obtient des informations sur la situation des albinos. Il a cité entre autres, le cas du Maniema où l’Evêque de Kasongo, un prélat qu’il qualifie de ‘’grand albinophile’’ dans l’est du pays. En plus de ce qu’il fait pour les albinos de cette partie du pays, Mgr Placide Lubamba Ndjibu est en contact chaque jour avec Kinshasa, pour encourager des actions en faveur des albinos.

Au centre de la Rdc, le Président de la fondation qui porte son nom salue également la contribution du Gouverneur du Kasaï Oriental, son homonyme Alphonse Ngoy Kasanji, dont les différents apports en faveur des albinos ne sont plus à démontrer. Pour Alphonse Mwimba Makiese Texas, le souci est que les autres gouverneurs des provinces puissent emboiter le pas à leur collègue du Kasaï Oriental. Parce que, a-t-il souligné, « la RDC a plus besoin des albinophiles que des albinophobes ».

Dans cet ordre d’idées, le Président de l’ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas, et de la FALCO, remercie les autorités de la RDC dont le Chef du Gouvernement, Bruno Tshibala, et les gouverneurs des provinces, qui ont toujours une oreille attentive sur la situation des albinos, ainsi que tous les partenaires qui accompagnent les ONG des albinos dans la réalisation de leurs missions respectives. Il les exhorte tous à continuer à travailler afin que le pays ne perde pas cette place de choix sur l’échiquier international.

Cap sur la rentrée scolaire

C’est pour bientôt, la rentrée des classes. Dans le cadre de sa mission et fidèle à la coutume, la Fondation Mwimba Texas organise, ce matin du 1er septembre 2017, une grande journée de distribution des fournitures scolaires et des crèmes solaires aux enfants albinos et autres issus des familles démunies, en âge de scolarité. L’événement aura lieu dans la salle du Jardin botanique de Kinshasa.

Cette action ordinaire et régulière de l’illustre ONG des albinos depuis dix-neuf ans vise à faciliter la préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 à ces familles.

Pour arriver à satisfaire aux besoins en fournitures scolaires et crèmes solaires de ces enfants albinos et ceux issus des familles démunies qui attendent, chaque année, ce geste de leur fondation, la Fondation Mwimba Texas souhaite bénéficier de l’apport de toutes les personnes sensibles à la cause des albinos et des albinophiles tant de Kinshasa que de toutes les autres provinces du pays.

(Emmanuel Badibanga)