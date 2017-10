Ce 13 octobre : Journée mondiale de l’œuf

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’humanité a célébré, ce 13 octobre 2017, la Journée mondiale de l’œuf. Cette journée, consacrée à ce produit agropastoral revêt d’une importance capitale, du fait que l’œuf contient une grande valeur nutritionnelle dans l’organisme. La journée est aussi l’occasion pour les producteurs d’offrir des œufs aux associations caritatives en vue d’une large distribution. Sur ce point, la France se distingue, du fait qu’elle occupe la première place en Europe dans sa production devant l’Allemagne, avec 3.000 éleveurs qui produisent 14 milliards d’œufs par an avec 45 millions de poules. L’œuf est très riche, il contient 12% de protéines ; il renferme également des acides aminés, des lipides ou matières grasses ; des vitamines et minéraux qui renforcent le système immunitaire.

Compte tenu de sa teneur en cholestérol, nuisible pour la santé les nutritionnistes recommandent une fréquence limitée dans sa condamnation. En effet, il est conseillé de manger en moyenne trois œufs par semaine pour éviter l’excès de cholestérol.

BM

