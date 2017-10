Ce 10 octobre : nécessité de préserver “la santé mentale au travail”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Depuis 1992, le monde célèbre, chaque 10 octobre, la Journée mondiale de la santé mentale. En cette année 2017, celle-ci est consacrée à “la santé mentale au travail”.

A travers ce thème, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vise la protection de la santé mentale, en réduisant les facteurs de risques liés à l’activité professionnelle.

Aussi sensibilise-t-elle les employeurs et travailleurs sur les conditions de travail négatives, souvent à l’origine des maladies mentales.

Dans le monde, plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression, la principale cause d’incapacité. Plus de 260 millions présentent des troubles de l’anxiété. Un grand nombre vit avec les 2 pathologies.

Des troubles liés à l’anxiété, la dépression seraient, entre autres, des problèmes courants de santé mentale qui surviennent en milieu professionnel, et qui auraient un impact sur la faculté de travailler et sur la productivité.

Le travail peut avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, en renforçant le sentiment d’inclusion sociale et d’estime de soi, rappelle l’OMS.

Badi