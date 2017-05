Cas Ebola en province du Bas-Uélé: La Dynamique Culturelle pour le Développement du Bassin de l’Uélé lance la collecte « SOS AKETI »

*Messe en mémoire des victimes le 1er juin prochain…

Pour venir en aide à leurs frères et sœurs de la localité de Likati, territoire d’Aketi, province du Bas-Uélé et son hinterland direct où sévit le virus Ebola et prévenir le recours aux pratiques pouvant favoriser la propagation de cette épidémie, la Dynamique Culturelle pour le Développement du Bassin de l’Uélé, (DCDBU), lance la collecte « SOS AKETI », a indiqué hier, M. Michel de la Croix Batebe , Coordonnateur National de cette plate-forme.

Ce dernier recommande vivement aux Organisations Non Gouvernementales locales , aux communautés de la Grande Famille des ressortissants de l’espace culturel du Bassin de l’Uélé ( Aru, Rungu, Wamba, Faradje, Niangara, Dungu, Watsa, Poko, Aketi, Bambesa, Buta, Bondo et Ango) et aux hommes de bonne volonté de se mobiliser massivement et activement pour cette campagne de collecte des fonds et des dons « SOS AKETI » (en nature ou en numéraire). Cette opération sera lancée officiellement lors d’une grande messe d’action de grâce en mémoire des victimes prévue le Jeudi 1er juin 2017 au Couvent des Pères de l’Ordre de Saint Augustin, 18ème rue Limeté / Industriel.

Ainsi conscientiser davantage sur le danger que représente cette épidémie en décourageant certaines interprétations et pratiques coutumières qui entravent le travail des experts sur , notamment le recours aux tradi-praticiens , guérisseurs , marabouts et autres charlatans…

La DCDBU invite le Gouvernement de la République de continuer à prendre des mesures appropriées en vue de soutenir la survie de la population touchée par l’interdiction de pratiquer la chasse ainsi que les mesures de quarantaine qui accentuent le crise alimentaire dans la zone affectée et de mettre à disposition et à temps utile, des ressources humaines , matérielles et financières conséquentes à même de permettre la mise en place rapide d’une stratégie de riposte efficace en vue de l’éradication de la maladie.

Quant au Ministère de la Santé et ses partenaires , ils doivent travailler davantage avec les communautés locales pour arrêter les stratégies concertées de riposte en tenant compte des croyances sociales et culturelles des populations affectées , et aussi par le renforcement des capacités des acteurs sociaux et les leaders d’opinions dans la vulgarisation des mesures de prévention et des actions de mobilisation contre ce fléau et d’impliquer les autorités coutumières dans la conscientisation de leurs communautés respectives à l’abandon de certaines pratiques ancestrales à la base de la propagation de la maladie, a souligné M. Michel de la Croix Batebe.

*La DCDBU félicite les efforts du Gouvernement et interpelle la CENI…

La DCDBU à l’instar des autres organisations tant nationales qu’internationales a appris avec consternation la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la province du Bas- Uélé (RDC)

« Par rapport à l’actualité , Je saisis cette opportunité en vue d’interpeller la Commission Electorale Nationale Indépendante – CENI – de tenir compte de cette situation malheureuse dans le calendrier des opérations d’enrôlement des électeurs pour ne pas préjudicier l’électorat du territoire d’AKETI en particulier et celui de la province du Bas – Uélé en général… » a déclaré Michel Batebe de la Croix.

Se référant à son objectif prioritaire Qui est celui de constituer un plaidoyer ou lobbying auprès des pouvoirs publics pour un développement synchronisé de l’espace culturel du Bassin de l’Uélé et au regard de la situation telle que vécue sur terrain, la DCDBU félicite le Gouvernement de la République et ses partenaires traditionnels à travers le Ministère de la Santé Publique pour les sensibilisations sur cette épidémie sur le territoire d’Aketi faisant partie intégrante de l’espace culturelle du Bassin de l’Uélé.

Faute de quoi, la psychose s’installe et sème la confusion au niveau de la population quant aux diverses interprétations et réactions vis-à-vis de la manifestation et la propagation de la maladie. La non implication des associations locales ainsi que les organisations communautaires et traditionnelles dans la mise en œuvre des mesures de mise en quarantaine des populations affectées de sorte que les mécanismes de suivi pouvant assurer la mise en place efficiente des mesures de surveillance des mouvements des populations ne sont pas bien coordonnées suite à la distance séparant les localités environnantes de l’épicentre de la maladie. « Le ralentissement de l’économie locale notamment les activités agropastorales dans la région affectée plonge la population dans une situation de précarité, l’une des principales activités de subsistance de la population, la chasse, étant brusquement interdite entraine la faim dans la zone. Conséquence la peur de contamination empêche l’approvisionnement de la zone affectée en produits de 1ère nécessité et occasionne la flambée des prix sur le marché local… », alerte Michel Batebe de la Croix.

