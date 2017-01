CAN/Total Gabon 2017: La délégation Congolaise de soutien quitte Kinshasa ce matin pour Libreville

Le Ministre des Sports, Willy Bakonga conduira ce samedi une délégation congolaise de la RDC de plus des 100 personnes. Elle est composée des Députés nationaux, supporters (Allez-y les Léopards et Comité de soutien aux Léopards), animateurs et 20 journalistes.

D’après les nouvelles du ministère, l’avion qui décoléra de Kinshasa portera 130 personnes, dont 30 autres places seront occupées par des officielles.

Dans la mallette du Ministre se trouve les primes et frais de mission des joueurs. Ce, pour qu’ils commencent la compétition avec sérénité. Tous les ingrédients sont donc réunis pour les Léopards, en vue d’une réussite lors de la phase qui démarre le 16 janvier.

(Gaby Mass)