Can/Gabon 2017: Victime de plusieurs blessures, Britt Assombalonga pas prêt pour la CAN 2017

Après la blessure du grand attaquant des Léopards de la RDC, Yannick Yala Bolasie, une autre mauvaise nouvelle parvient aux amoureux du ballon rond. C’est l’avant-centre Britt Assombalonga qui s’est déclaré lui-même forfait pour la 31ème phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Victime de plusieurs blessures depuis toute une année qui ne lui ont permis de discuter que 9 matches (6 buts) cette saison, l’attaquant congolais de Nottingham Forest (D1 Angleterre) a préféré rester en club pour se remettre pleinement en forme. « J’ai pris une décision et je ne ferai pas la CAN. Je veux vraiment me concentrer sur le fait de jouer des matchs avant de partir en sélection. J’ai parlé au sélectionneur Florent Ibenge, à mon entraineur du club Philippe Montanier, à mon agent et à ma famille. Tous nous sommes arrivés à la conclusion que c’était ce qu’il y a de mieux à faire. C’est un honneur d’être appelé », a tristement confié l’attaquant congolais de 24 ans.

(Altesse B. Makambo)