Can/Gabon 2017: Les Léopards tiennent en échec les Eléphants et restent en tête

Les Léopards de la RD Congo ont tenu en échec, vendredi 20 janvier au stade d’Oyem, les Eléphants de la Côte d’Ivoire, champions en titre, en leur imposant un nul de deux buts partout. C’était à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes (C) de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations (Can Total Gabon 2017). Les Congolais étaient les premiers à ouvrir la marque par Neeskens Kebano à la 9ème minute. Ce dernier a réussi à tromper le gardien du TP Mazembe, Sylvain Gbohou d’un tir croisé sur passe de Junior Kalonji Kabananga. Après ce but, le niveau de jeu des hommes du sélectionneur principal de la RDC, Florent Ibenge Ikwange, va baisser par manque de concentration. C’est ce qui va permettre à l’Eléphant Wilfried Bony d’égaliser de la tête à la 26ème minute. Ce, après un corner concrétisé par son coéquipier Max-Alain Gradel. Un but partout, les Léopards se réveillent et reprennent l’avantage du jeu. L’occasion faisant le larron, Junior Kalonji Kabananga, l’inattendu de cette CAN, mais l’un des pions majeurs des Léopards, va inscrire le but de la joie à la 28ème minute. Un joli but conclu de la tête sur centre de Firmin Mubele, un autre pion majeur des Léopards. Malheureusement, ce sera une courte joie. Car après la mi-temps, l’équipe de la RDC sera un tout petit peu déséquilibrée. La Côte d’Ivoire prend le contrôle du jeu et son capitaine Serrey Die va égaliser à la 66ème minute sur une frappe puissante, qui, après avoir touché la jambe du défenseur congolais, Marcel Tisserand, trouve le filet de Matampi. Après ce but, deux grands joueurs des Léopards vont sortir sur blessures. Il s’agit de l’arrière droit Jordan Ikoko et du buteur Junior Kabananga. Confus, Ibenge opère quelques changements. Il fait monter Youssouf Mulumbu à la place de Jordan Ikoko, Rémy Mulumba à celle de Maghoma et J. Bolingi remplace Kabananga. Des changements qui, malheureusement, n’apporteront rien aux Congolais car la Côte d’Ivoire va être privé de son but de victoire. Ce, après que l’arbitre assistant ait signalé une position litigieuse de Salomon Kalou. 2-2, les deux pays se séparent et la RDC consolide sa place de leader avec 4 points. Le Maroc vient après elle avec 3 points, la Côte d’Ivoire 2 points et le Togo 1.

Florent Ibenge : « Mes joueurs sont déçus… »

« La Côte d’Ivoire est la meilleure équipe Africaine. Mes joueurs sont déçus d’avoir fait un match nul contre la Côte d’Ivoire. Ça veut dire que mes joueurs sont ambitieux. C’est quand même de bonne augure », a affirmé le sélectionneur Florent Ibenge lors de la conférence d’après match. Pour lui, son équipe avait envie de se qualifier, mais se contente du match nul.

La délégation congolaise déjà à Port-Gentil

En vue du dernier match de la phase des poules (C) qui mettra les Léopards de la RDC face aux Eperviers du Togo mardi 24 janvier, la délégation de journalistes et supporters congolais est arrivée dimanche à Port-Gentil, ville où se déroulera la rencontre. Les joueurs et le staff technique ont atterri dans la soirée par un vol affrété.

(Altesse B. Makambo)