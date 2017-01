Can/Gabon 2017 : Les Léopards déjà à Oyem au Gabon

Les Léopards de la RDC ont mis un terme, hier mercredi 11 janvier, à leur stage d’une dizaine de jours effectué au Centre d’Excellence de Mbankomo au Cameroun. Sur ce, Ibenge et ses poulains ont fait leurs valises et se trouvent actuellement à Oyem au Gabon, où ils disputeront leurs matches du groupe C de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations(CAN). Au cours de ce stage, les Léopards qui ont commencé à 31 puis 24 et enfin 23, ont livré deux matches amicaux afin de permettre au sélectionneur principal d’avoir une idée sur les performances de ses poulains. Le premier a vu les hommes de la RDC perdre face aux Lions indomptables du Cameroun par un score de 0-2. Le second match était celui de l’exploit. Les Léopards ont lourdement battu Apejes FC de Mfou, club camerounais de la première division.

« Les choses se sont bien passées. Le moral est bon. Il n’y a pas de problème et on peut dire que le stage a été positif à Mbankomo », a précisé le media officer de la Fédération Congolaise de Football (FECOFA), Jerry Angengwa. De noter que dès leur descente à Oyem, les Léopards ont livré un match en opposition interne.

(Altesse Bernetel Makambo)