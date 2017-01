Can/Gabon 2017: Les Léopards de la RDC face aux Black Stars du Ghana, Ce dimanche 29 janvier

La phase des poules de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations étant close, les regards sont maintenant tournés vers les quarts de finales. Puisque qualifiés, les Léopards de la RDC, premiers du groupe C, se mesureront aux Black Stars du Ghana, deuxième du groupe D, ce dimanche 29 janvier à 17 heures au stade d’Oyem.

Pour le capitaine du Ghana, André Ayew, le match contre la RDC sera très difficile. « La RDC est une bonne équipe, qui montre beaucoup de bonnes choses, qui progresse d’année en année. Ce sera un match très difficile pour nous, mais pour eux aussi. Si on joue notre jeu et qu’on met beaucoup d’agressivité, ça va le faire », a déclaré André Ayew.

De signaler que lors de la rencontre Ghana-Egypte, le sélectionneur principal de la RDC, Florent Ibenge a rehaussé de sa présence dans les tribunes du stade Michel Essonghe pour prendre des notes techniques nécessaires.

Pour une toute petite histoire, la date du 20 janvier 2013 est celle de la dernière confrontation entre les Léopards et les Etoiles Noires du Ghana lors de la 29ème CAN, sous l’entraineur français Claude Le Roy, en ouverture du groupe B à Port Elisabeth en Afrique du Sud. Les deux sélections se sont séparées en égalité, soit 2-2. Les buts des Congolais étaient inscrits par Trésor Mputu Mabi et Dieumerci Mbokani.

Quid des joueurs congolais blessés

De l’envoyé spécial d’ACP, nous apprenons que pour les joueurs souffrant de quelques traumatismes, ils ont été laissés à la disposition de l’équipe médicale. Les valides qui n’avaient pas joué la totalité de la rencontre ont été soumis à des exercices spécifiques. Tandis que ceux qui avaient joué entièrement ont été dispensés pour effectuer des courses légères autour du terrain. Un autre groupe a été emmené à la plage du complexe Sogara faire la nage. A la fin, ceux qui ont été sur le terrain du stade Sogara ont rejoint leurs amis à la plage pour un bain surveillé dans une partie de l’océan, délimitée et sécurisée par des filets et des bouées. Et de signaler que le gardien Matampi Vumi Ley se porte mieux, bien qu’ayant souffert un tout petit peu après le match contre le Togo.

Ci-dessous, la composition des rencontres des quarts de finale :

Burkina-Faso-Tunisie ;

Egypte-Maroc ;

RDC-Ghana ;

Sénégal-Cameroun.

(Altesse Bernetel Makambo)