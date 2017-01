Can/Gabon 2017: Les à-côtés du match RDC-Maroc, les supporters gabonais derrière les Léopards

Lundi 16 janvier dernier au stade Oyem, les Gabonais présents dans les tribunes ont soutenu, ensemble avec le public congolais, les Léopards de la RDC qui ont battu les Lions de l’Atlas du Maroc par 1-0. Des chants et des cris de joie étaient au rendez-vous ce jour-là. A en croire certains gabonais, ce soutien aux Léopards de la RDC se justifie du fait de la proximité géographique de deux pays (tous de l’Afrique Centrale). Interrogé par le reporter de la radio Onusienne, un supporter affirme : « je supporte le Congo parce que nous sommes un pays de l’Afrique Centrale. On est pratiquement frontalier. Et ce sont nos frères. On veut que la Coupe reste en Afrique Centrale ». D’autres gabonais saluent l’attitude pacifique de la communauté congolaise vivant au Gabon. Il sied de noter encore qu’en dehors des supporters gabonais, les Léopards ont eu aussi le soutien des centaines de Congolais venus de Kinshasa et ceux résidents au Gabon.

(Altesse B. Makambo)