Can/Gabon 2017: Les 24 Léopards retenus par Florent Ibenge

Le sélectionneur national, Jean-Florent Ibenge Ikwange a officiellement rendu public vendredi 6 janvier, la liste des 24 joueurs congolais retenus pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Cette compétition continentale se jouera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Sur la liste, cinq joueurs évoluant au pays ont été retenus, dont 4 du TP Mazembe et un de l’AS V. Club.

Et sur les 31 présélectionnés, deux internationaux et trois joueurs évoluant au pays ont été écartés du groupe. Il s’agit de :

Wilson Kamavuaka (Panetinaikos/Grèce) Vital N’Simba (Bourg-En-Bresse/France) Meshack Elia (TP Mazembe) Tulengi Sindani Ricky (Dcmp/Kin) Luyindama Nekadio Christian (TP Mazembe).

De ces 24 en stage au Centre d’excellence de Mbankomo, au Cameroun, Ibenge a encore un joueur à éliminer. Ce, pour être en conformité avec la réglementation du tour final de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Ci-dessous, les 24 sélectionnés

Gardiens

Kiassumbua Joël (whollen FC/ suisse) Matampi Vumi Ley (TP Mazembe/ RD Congo) Kudimbana Nicaise (Antwerp/ Belgique)

Défenseurs

Issama Mpeko Djo (TP Mazembe/ RD Congo) Bope Bokadi Merveille (TP Mazembe/ RD Congo) Lomalisa Mutambala (AS V.Club/ RD Congo) Ikoko Jordan (Guingamp/ France) Tisserand Marcel (FC Ingolstadt/ Allemagne) Zakuani Gabriel (Peterborough/ Angleterre) Fabrice N’sakala (Alanyaspor/ Turquie)

Milieux

Mulumba Remy (Gazele FC Ajaccio/ France) Mpoku Paul-Jose (Panathinaikos/ Grèce) Herve Kage (Kv Courtrai/ Belgique) Mbemba Chancel (Newcastle/ Angleterre) Youssuf Mulumbu (Norwich City/ Angleterre) Maghoma Jacques (Birmingham/ Angleterre) Kebano Neeskens (Fulham/ Angleterre)

Attaquants

Mubele Ndombe Firmin (Al Ahli Doha/ Qatar) Junior Kabananga (Astana / Kazakhstan) Jeremy Bokila Loteteka (Al Quarittyah/ Qatar) Bakambu Cédrick (Villareal/ Espagne) Bolingi Mpangi Jonathan (Tp Mazembe/ Rd Congo) Botaka Jordan (Charlton/ Angleterre) Mbokani Bezua Dieumerci (Hull City/ Angleterre)

La RDC figure dans le groupe C de la CAN-Gabon 2017, avec pour fief la ville d’Oyem. Le programme des matches s’établit comme suit : 1ère journée – lundi 16 janvier : Côte d’Ivoire-Togo à 17h00’ et RD Congo-Maroc à 20h00’ ; 2ème journée – vendredi 20 janvier : Côte d’Ivoire-RD Congo à 17h00’ et Maroc-Togo à 20h00’ ; 3ème journée – mardi 24 janvier : Maroc-Côte d’Ivoire à 20h00’ à Oyem et Togo-RD Congo à 20h00’ à Port-Gentil.

(Altesse B. Makambo)