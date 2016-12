Can/Gabon 2017: Léopards s’envolent pour le Cameroun aujourd’hui mercredi

*Le Premier ministre Samy Badibanga a échangé lundi avec la délégation des Léopards présente à Kinshasa

Initialement prévu pour le 27 décembre, le départ de la délégation des Léopards/football de la RDC pour Mbankomo au Cameroun est retardé de 24 heures, soit pour le 28 décembre 2016.

L’annonce a été faite lundi 26 décembre dernier par le sélectionneur principal des Léopards, Jean-Florent Ibenge Ikwange. C’était au sortir de l’audience leur accordée par le Premier ministre Samy Badibanga Ntita. Cette rencontre avec le chef du gouvernement a réuni tous les présélectionnés évoluant au pays, sous la conduite du ministre des Sports Willy Bakonga. Le Premier ministre Badibanga a recommandé aux Léopards de jouer sans pression, mais avec détermination :

« Vous avez le soutien du gouvernement et du peuple congolais. Honorez les emblèmes de la République et battez-vous pour remporter le trophée. On sera avec vous du début à la fin de cette compétition. Jouez sans pression, mais avec détermination », dixit le chef du gouvernement central.

Selon Willy Bakonga, ministre en charge des Sports : « Les Léopards ont reçu l’assurance de disposer de tous les moyens nécessaires pour bien préparer cette compétition dont l’objectif reste le trophée des champions ».

A son tour, le sélectionneur national Jean-Florent Ibenge Ikwange a déclaré que tout sera mis en œuvre pour faire une campagne honorable. D’ajouter que les Léopards étaient prêts à affronter les Lions de l’Atlas en janvier : « Nous partons au Gabon, on s’en va à la guerre. Nous promettons de travailler durement et de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner les meilleurs résultats. On est averti que toutes les équipes veulent nous battre. A nous de relever le niveau et de travailler durement. Nous voulons être prêts pour le 16 janvier, contre le Maroc ».

Programme des arrivées :

Voici les Léopards locaux présents à l’audience et qui regagneront ce mercredi Mbakomo, lieu du stage et qui devront livrer un match amical contre les Lions Indomptables du Cameroun le 5 janvier sans oublier d’autres rencontres de préparation contre des clubs locaux avec lesquels des contacts sont en train d’être pris. Le gardien: Matampi Vumi Ley (TP Mazembe), les défenseurs Djo Isama Mpeko, Merveille Bope Bokadi, Christian Luyindama Nekadio (TP Mazembe), Joyce Lomalisa Mutambala (AS V. Club) ; les attaquants Elia Meschack, Jonathan Bolingi Mpangi (TP Mazembe) et Ricky Tulengi Sindani (Dcmp/Kin).

Les présélectionnés congolais de la Premier League : Mbemba Chancel (Newcastle/Angleterre), Zakuani Gabriel (Northampton/Angleterre), Kebano Neeskens (Fulham/Angleterre), Maghoma Jacques (Birmingham/Angleterre), Mulumbu Youssouf (Norwich/Angleterre), Afobe Benik (Bournemouth/Angleterre), Botaka Jordan (Charlton/Angleterre) et Mbokani Dieumerci (Hull City/Angleterre) seront en stage à partir du 3 janvier 2017, date à laquelle ils sont attendus. Les joueurs d’autres championnats tels que les gardiens Kudimbana Nicaise (Antwerp/Belgique) et Kiasumbua Joël (FC Wholhen/Suisse) ; les arrières Ikoko Jordan (Guingamp/France), Nsakala Fabrice (Analyaspor/Turquie), Nsimba Vital (Bourg en Bresse/France), Tisserand Marcel (Ingolstadt/Allemagne), les demis Bijimine Benjamin (Cordoba/Espagne), Kage Hervé (Courtrai/Belgique), Kamavuaka Wilson (Panathinaikos/Grèce), Mpoku Paul José (Panathinaikos/Grèce), Mulumba Rémi (Gazelec Ajaccio/France), et les attaquants Bokila Jérémie (Al-Kharitiyat/Qatar), Bakambu Cédric (Villarréal/Espagne), Kabananga Junior (Astana/Kazakhstan) et Firmin Mubélé Ndombé (Al Ahli/Qatar) rejoindront le groupe le 29 décembre 2016. Bonne chance aux Léopards.

(Altesse Bernetel Makambo )