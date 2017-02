Can/Gabon 2017: Junior Kabananga élu meilleur buteur de la 31ème édition

* Meilleur attaquant avec le Camerounais Christian Bassogog, il figure aussi dans l’équipe type de la CAF

Il a surpris tout le monde. Au terme de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations jouée au Gabon, l’International congolais, Junior Kalonji Kabananga dit « Okocha », a été sacré meilleur buteur de la compétition. Ce, après avoir inscrit trois buts dans les trois premiers matches discutés par son pays, la RD Congo, lors de la phase des poules. Le premier but a été inscrit lors du premier match du groupe C face aux Lions de l’Atlas du Maroc. Score final 1-0 en faveur des Congolais. But magnifique marqué par Kalonji Kabananga, après une frappe de Firmin Mubele ratée et repoussée par le gardien marocain. La deuxième réalisation du Congolais était inscrite lors de la rencontre RDC-Côte d’Ivoire. Ici, Junior Kabananga a visité le ciel du stade d’Oyem par un splendide but marqué de la tête, sur centre de Firmin Mubele. Ça aurait dû être le but de la victoire de la RDC, malheureusement, Serrey Die égalisa pour les Eléphants. 2-2, score final du match. Enfin, l’international congolais et ancien du FC MK de Kinshasa, Junior Kalonji, va inscrire son troisième but lors du dernier match de la phase des groupes face aux Eperviers du Togo. Ce, après une balle en profondeur renvoyée par Chancel Mbemba et, Kabananga, très coriace, trompe deux défenseurs togolais pour ainsi marquer le premier but de la rencontre. Au finish, la RDC de Florent Ibenge l’emporte sur le Togo de Claude Leroy par 3-1. Eliminée en quarts de finale par le Ghana, la RDC plie bagage et rentre au pays. Surprenant, la compétition prend fin et personne ne parvient à dépasser le jeune buteur congolais. Cela étant, le nom de Junior Kalonji Kabananga reste gravé dans les annales de la Confédération Africaine de Football comme meilleur buteur de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations. Coup de chapeau à ce jeune Léopard.

(Altesse B. Makambo)