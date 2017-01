Can/Gabon 2017: Après la défaite face au Ghana, ce qu’ont dit les Léopards

Après leur élimination face aux Black Stars du Ghana dimanche 29 janvier en quarts de finale de la CAN/Gabon 2017, quelques Léopards de la RDC ont réagi devant la presse sportive :

Cédric Bakambu « Bakagoal » : « J’ai eu peu de temps de jeu. C’est une grande déception parce qu’il y avait de l’opportunité de faire beaucoup mieux. Sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Sur le plan offensif, on a eu des occasions pour tuer le match. Et, défensivement parlant, c’est des buts-cadeaux qu’on leur donne. On n’a pas su convertir nos occasions dans les moments forts et on l’a payé cash. C’est le réalisme qui nous a fait défaut. Si on avait marqué au moins un ou deux buts en première mi-temps, ça n’aurait plus été le même match. On avait les opportunités pour le faire, on ne l’a pas fait. Après, on s’est fait punir en deuxième mi-temps. Les Ghanéens se sont révoltés. Ils ont pris logiquement l’avantage ».

D’ajouter : « Quand je suis entré, j’ai donné le maximum de moi-même. Je me suis procuré trois opportunités, je n’ai pas marqué. J’ai eu très, très peu de temps de jeu. Et, c’était très difficile pour moi, je ne peux le cacher. Mais, ce n’est pas une excuse. Il faut accepter, on a perdu. Ce sont des choix tactiques. Moi, je ne les maîtrise pas. Ce n’est pas mon métier, c’est le métier du coach Ibenge qui fait les compositions. Moi, j’exécute seulement. Je suis comme un soldat. Quand on me donne un ordre, j’exécute seulement. Il m’a fait rentrer, j’ai donné le maximum. Ce n’est pas rentré, ce n’est que partie remise, c’est le football. Je suis un peu déçu parce que je sais qu’on aurait pu faire beaucoup mieux. Maintenant, voilà, on a donné une bonne image de notre pays, une bonne image du Congo. C’est le plus important ».

Marcel Tisserand : « Forcément, je suis très déçu. On a eu la capacité de faire un meilleur résultat. Aujourd’hui, on repart la tête haute. On va se concentrer sur le Mondial. On a manqué de réalisme. On est déçu. On a été supérieur, surtout en première période. Après tout, le football, c’est ça. C’est décevant de perdre comme ça. On va rentrer dans nos clubs et continuer à travailler ».

Paul-José Mpoku : « Nous sommes très déçus. Je crois que nous méritons plus que ça, au vu de tous ce que nous avons fait en première mi-temps. Ça fait partie du foot. Vous savez, on gagne ensemble et on perd ensemble. Donc on a tous perdu. Il ne faut en vouloir à personne. Le but que j’ai marqué c’est bien, mais ça n’a pas rapporté de points. C’est qui est dommage. Je pense qu’on pouvait aller trop loin, même quand j’ai parlé avec Jordan Ayew, il me disait que nous avons une très bonne équipe. Et on doit continuer le long chemin sur lequel nous sommes. Oui, on va revenir très fort pour la prochaine CAN. Mais maintenant, c’est la coupe du monde. Il faut se focaliser sur ça d’abord ».

Chancel Mbemba : « Oui, c’est le regret. On avait notre match en main en première mi-temps. On a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas pu concrétiser. C’est la réalité du football. Quand tu as des actions en première mi-temps et tu ne marques pas, les adversaires peuvent en profiter, c’est ce qui s’est passé. C’est la loi du football. On va continuer à travailler avec comme objectif aller au Mondial. C’est la fatigue et le manque de concentration. Fatigue parce qu’on a joué dans trois jours et aussi un problème mental. L’équipe de Ghana a beaucoup d’expérience. On va travailler encore, mais ça fait mal ».

(Altesse Bernetel Makambo)