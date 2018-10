Candidat et programme communs de l’Opposition: Félix Tshisekedi déjà éliminé ?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il est difficile de tourner le dos à un sujet très délicat et qui ne cesse de défrayer la chronique. Il s’agit bel et bien du sujet « Félix Tshilombo Tshisekedi », candidat à la présidentielle en République Démocratique du Congo. Non seulement qu’il y a des doutes sérieux sur son diplôme de l’ICC Bruxelles en Marketing, et l’on parle de son manque d’expérience professionnelle, puisqu’il n’a jamais travaillé malgré ses 50 ans d’âge, Félix Tshilombo Tshisekedi a encore démontré son inexpérience en politique avec son programme quinquennal une fois élu président. Ce, en comparaison avec les programmes présentés par ses pairs de l’Opposition. Et puisque cette même Opposition est en quête d’un programme commun, il est presque temps d’interpeller certaines consciences à travailler avec ceux qui ont présenté quelque chose d’intéressante. Ceci puisque se référant à certains programmes déjà présentés à l’opinion tant nationale qu’internationale, celui de Félix Tshilombo ne convainc pas. Le Congo n’est pas dans sa période de vaches maigres, mais plutôt dans un élan de rebondissement pour le développement, avec le cuivre et le cobalt se comportent très bien sur le marché international. Mais le projet de société de Félix est pour les hommes de peu de foi, et la RDC n’a pas besoin d’une telle personne. Comparé à Kamerhe ou Fayulu, l’homme qui prétend vaincre la pauvreté en RDC n’a pas du tout convaincu. Si certains préfèrent garder silence, il est important de rappeler aux Opposants qu’à l’heure de penser à un programme ou un candidat commun de cette Opposition, il faudra zapper Félix Tshilombo.

Si Jean-Pierre Bemba, invalidé par la CENI et confirmée par la Cour Constitutionnelle a présenté un programme aussi maigre de 80 milliards US pour cinq ans, inférieur à ceux de l’UNC Vital Kamerhe estimé à 114 milliards US $) et de Martin Fayulu à 190 milliards de dollars, celui de Félix Tshilombo est une honte pour la République.

En attendant le programme du candidat du FCC, déjà l’Opposition doit bien revoir ses calculs et mieux faire. Et bien que l’on soutienne l’hypothèse selon laquelle, il est rare de voir un savant diriger un Etat, mais le cas Tshilombo inquiète. Et pour ne pas interroger l’histoire, il est temps de dire à toute la République, que Tshilombo n’aurait pas l’étoffe !

Disons que l’homme qui ambitionne de diriger un Etat continent comme la République Démocratique du Congo présente un risque considérable et permanent. Vaincre la pauvreté signifie 86 milliards dont 710 millions de dollars américains étalés sur 5 ans deux fois (2019-2024) et (2024-2029), l’homme doit laisser la place aux autres. Des chiffres peu convaincants et fallacieux qu’il ne saura même pas mobiliser.

Aux opposants de faire avec les expérimentés. Ce sujet risque d’ailleurs de diviser cette coalition des opposants tshisekedistes. Ils n’aiment pas l’unité, plusieurs ne sont pas humbles, même les militants ne leur donne pas entièrement leur confiance. Le cas du dernier meeting tenu à la place triomphale le démontre noir sur blanc.

Mais face à Martin Fayulu, président de l’ECIDE et candidat à l’élection présidentielle de décembre 2018 qui promet de mobiliser 190 milliards de dollars, il serait mieux pour les opposants de l’aligner parmi ceux-là qui veulent concourir à la candidature commune de l’Opposition.

Félix est dans le même rang que Freddy Matungulu, ce dernier pourtant rempli d’expérience pétri de talents, a présenté un programme de gouvernance dont les chiffres sont peu rassurants.

Il veut créer une croissance partagée durable et restaurer la dignité de la RDC avec 74 milliards de dollars, soit 14,8 milliards de budget annuel sur 5 ans. Espérons que ça sera possible d’atteindre l’émergence du Congo !

Même le jeune Seth Kikuni envisage de mobiliser douze milliards USD pour la première année de son mandat, une fois élu président. Et s’il faut multiplier ces 12 milliards fois cinq ans, Félix est loin de son jeune frère Kikuni.

L’ami de Katumbi n’est pas ce choix de la raison pour l’Opposition dans sa logique de candidature commune. Qu’il reste dans l’optique où ses combattants veulent l’imposer à la coalition. Dans le cas contraire, l’Opposition va vraiment offrir aux Congolais un homme qui ne rencontre pas les attentes de plusieurs parmi eux.

Bernetel Makambo

